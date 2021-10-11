【煤炭產能】 山西水災 停產煤礦增至60座 煤炭期貨創歷史新高

內地產煤大省山西，產量佔中國燃煤供應的30%，惟近日因連日暴雨和洪災影響，令當地60座礦場接連關閉，比早前公布關閉27座礦場，停產規模進一步擴大，佔全省682個礦場近一成。內地動力煤價格周一（11日）再度飆升，在鄭州商品交易所，動力煤期貨主要合約早段最多升逾8%，至每噸1,408.2元人民幣，創歷史高位。

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煤價回升，三大國企煤炭股全面反彈，中國神華 （01088）升3.9%，報18.14元；兗州煤業 （01171） 升4.4%，報14.22元；中煤能源 （01898） 升1.9%，報5.97元。

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記者：郭秀慧