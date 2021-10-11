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【職場熱話】 26歲打工仔做餐飲不滿現狀 望進修卻不知方向感迷惘 網民： 要先了解自己的專長

理財智慧 18:03 2021/10/11

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不少人在升學時因沒有好好進行規劃，因而在畢業後找不到自己的方向和專長，被逼只能做一些與自己所讀科目無關的工作，而在工作了幾年後，他們不少會考慮利用進修去增值自己，從而找到另一份更好的工作。

近日有網民於網上討論區發文，指自己現時26歲，當年修讀了設計的高級文憑後，發現找不到相應的工作，於是便一直於飲食行業工作，但即使她盡全力工作，連計加班費，月薪也最多只有2萬元，使其感到十分沮喪。於是她最近考慮半工讀來進修自己，但卻又因自己不擅於與人溝通和表達，因而不知道有甚麼科目較適合自己，於是向網民尋求意見。

【職場熱話】初出茅廬畢業生 第一次面試太緊張 網上發文求心得 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「讀書是對的，但讀設計便…」，「你可以先嘗試報讀一些短期課程，看看自己有沒有能力半工讀再考慮。」，「表達能力這些基本技巧其實甚麼行業也是需要的。」。另有網民，指「先想想自己有甚麼長處吧！」，「可以試讀一些專課如護士，十分有前途。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】漁護署招聘助理物流主任 月薪逾2.1萬元 入職條件一覽 【下一頁

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另也有網民，指「若個人的表達能力不好是十分難找到人工高的工作，因為做任何行業也需要溝通和表達，例如做IT行業去寫程式也需要與客戶表達你做的東西的價值在那。」。

【職場熱話】朝早搭車返工 成車人想瞓冇得瞓 全因有人大聲講電話 下一頁

 

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

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責任編輯：關海儀

 

 

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