【樓市熱話】親戚在單位內過身 市值450萬 子女欲賣樓憂心變凶宅 網民：自然死亡不算凶宅

自上星期三（6號）特首林鄭月娥發表任內第五份《施政報告》，刺激了新界北部的樓價，仍無阻買家入市意欲，近日有網民於網上討論區發文，指有朋友的親戚最近在單位內離世，子女已移民海外，打算把該單位以450萬低於市價賣出去，遂問朋友有沒有興趣接貨，但他猶豫算不算凶宅，詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】窮人不應生仔？ 港人勸喻「子女沒獨立房不要生」 網民：做你仔女真幸福 【下一頁】

此貼文一出引來網民討論，有人覺得自然死亡好像不算凶宅，「自然死亡好像不算凶宅。」，亦有人建議樓主朋友如果低於市價就購買，局部裝修再放租，「如果低於市價就購買，反正沒有經紀佣金，買完再局部裝修，放租出去。」、「去銀行問按遏就知道是否凶宅。」、「低於市價，可以放盤賺取差價，再考慮購買其他單位。」

另有人堅持不會接貨，既然不熟悉為何便宜你，「不熟悉又為何便宜你？」、「不會買，除非本身不介意凶宅，否則不會想。」

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責任編輯：陳頌潔