【職場熱話】 打工仔颱風天上班遲到 遭老闆粗口問候兼扣人工 網民：難道全公司只有你一位遲到嗎

天氣不似預期，不知道大家若在天氣惡劣的日子上班遲到又會不會被上司責罰呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在打風天時明明經已預早了時間等車上班，但結果還是因上不了車而遲到了，但其上司則用粗口責罵經已全身濕透的他，並稱要扣他人工，樓主因而感到十分委屈。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「全公司只有你一個人遲到嗎?」，「公司難道沒有了你便運作不了？」，「今早上班時間有很多地方也大排長龍，很久才有一班車。」，也有人，指「辭職吧！只是遲到便要被粗口問候…」，「被人罵還要被扣錢，換了是我也沒有心機工作。」。

另有網民指，「你明知當天在掛3號風球也只是提早15分鐘等車？你懂不懂做人做事？為什麼不乘坐的士？」。

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責任編輯：關海儀