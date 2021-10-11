  • 29°C
香港時間 : 20211011日 (一) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 打工仔職辭被要求簽協議 規定半年內不能在同行工作 網民：無權要你簽

理財智慧 18:04 2021/10/11

分享：

相信大家都有過辭職的經驗，不知道大家有沒有試過在離職前被公司要求簽協議呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在離職前被公司要求簽一份協議，但其內容在簽雇傭合約時並沒有提及過，而他認為其內容要求是不合理的，因而向網民詢問自己應否簽這份協議。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】人工有高低之分 工作亦有伏同唔伏 網民分享過往中伏經歷 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「難道公司會因你不簽而告你上法庭？」，「無權要你簽，你簽了便是傻子。」，「試用期也未過，你怕甚麼？」，另有人指，「通常這一些條款應該是入職前要你簽的，離職時才要簽真是十分少見。」，「可能是HR在你入職時忘了要你簽。」。

另有網民指，「若你找到的那一份新工作不是同行的話，便可以簽，畢竟也希望盡量保持良好的關係，但若新工作是同行，那便千萬不要簽了。」。

 

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

 

試用期 香港 網上討論區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【公屋裝修】一家四口獲派彩雲二邨 38萬裝修380呎單位 清水樓間出3房 仔女各擁私人空間
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【加密貨幣】S2F模型預測Bitcoin 12月見13.5萬美元
【加密貨幣】S2F模型預測Bitcoin 12月見13.5萬美元
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳
【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路
【加密貨幣】美國證監會批准Bitcoin相關ETF上市 為Bitcoin ETF鋪路