【職場熱話】 打工仔職辭被要求簽協議 規定半年內不能在同行工作 網民：無權要你簽

相信大家都有過辭職的經驗，不知道大家有沒有試過在離職前被公司要求簽協議呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己在離職前被公司要求簽一份協議，但其內容在簽雇傭合約時並沒有提及過，而他認為其內容要求是不合理的，因而向網民詢問自己應否簽這份協議。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「難道公司會因你不簽而告你上法庭？」，「無權要你簽，你簽了便是傻子。」，「試用期也未過，你怕甚麼？」，另有人指，「通常這一些條款應該是入職前要你簽的，離職時才要簽真是十分少見。」，「可能是HR在你入職時忘了要你簽。」。

另有網民指，「若你找到的那一份新工作不是同行的話，便可以簽，畢竟也希望盡量保持良好的關係，但若新工作是同行，那便千萬不要簽了。」。

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責任編輯：關海儀