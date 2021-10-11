▲ 【可持續發展】畢馬威設ESG戰略 未來3年投入逾110億港元

四大會計師事務所（Big Four）之一畢馬威公布，擬未來3年內投入逾15億美元（約117億港元）用於環境、社會和治理（ESG）變化議程，畢馬威指ESG投資是幾十億美元投資計劃的一部分。相關投資主要用於培訓和擴大畢馬威的全球員工隊伍、利用與控制數據、加速開發新技術，並通過夥伴關係、聯盟和宣傳推進實際行動。轉型的關鍵是將ESG嵌入到組織和客戶解決方案中，以推動可衡量的變化。

畢馬威ESG戰略集中在五個優先領域，分別是：

1） 解決方案：建立五個新專門中心，為全球脫碳、ESG諮詢等項目，提供前沿專業知識和解決方案；

2）人才：為全球227,000名畢馬威員工提供ESG培訓，正與劍橋大學賈奇商學院合作建立ESG技能，以及與紐約大學斯特恩商學院高管教育中心合作以高管教育的形共同創造可持續發展項目；

3） 支持發展中國家：將為地中海東部、非洲、亞太地區和拉丁美洲的發展中國家推出畢馬威新興市場加速器，確保世界上缺乏專業知識和資源的地區擁有值得信賴的顧問，以支持其經濟和社會發展，並符合聯合國可持續發展目標；

4） 合作與聯盟：畢馬威正通過與谷歌雲、微軟和ServiceNow的聯盟，共同創造新的工具和解決方案，這些工具和解決方案將提供基於數據的關鍵洞察力，令客戶可以利用這些數據來繪製ESG進程，並實施重要變革以實現他們的承諾；

5） 傾聽並採取行動：推出「可持續發展的未來之聲」，為既有的和新的思想家提供平台，幫助擴大其觀點，對關鍵問題發表意見——從氣候變化到性別和種族平等。該計劃將產生可執行的洞察，以幫助加速邁向一個更可持續的未來。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，亞太地區是全球文化最多元，經濟發展最活躍的地區之一。作為全球經濟的重要力量，其ESG發展也備受關注。而此次畢馬威宣布亞太區域ESG中心的建立，將為亞太地區企業的關鍵ESG問題提供針對性的專業知識和解決方案，助力企業、政府、社會組織等迎接ESG挑戰，創造可持續發展的未來。

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