▲ 【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展 降阿里巴巴目標價17%

內地宏觀經濟疲弱，高盛指，內地樓市下滑，多個行業收緊監管亦對就業市場構成挑戰，加上疫情重燃令8月份整體零售銷售增幅放慢，相信9月趨勢持勢，對佔內地零售市場兩成份額的阿里巴巴 （09988） 構成負面影響。高盛調低阿里巴巴目標價，由原先295元，降至246元，目標價相當於2023財年預測市盈率約21倍，維持「確信買入」。

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阿里巴巴為迎接一個更開放的經營環境，已大幅減少其投資金額，並建立一個更多元化的應用程式，建構一個更完善的業務組合。公司資本主要傾向於（1）聚划算：7至8月的月活躍用戶增至1.58億人；（2）淘菜菜：阿里最新的社區市場，已與盒馬鮮生及淘寶雜貨融合；（3）盒馬鄰里，未來12個月料開設5000家店；（4）同城零售事業群，由俞永福領導。

因應平台商品交易金額下跌4%至8%，高盛預期，阿里巴巴於2022至2024財年的收入料增長20%至25%，較原先估計低3至5個百分點。該行同時調低2022至2024年非國際會計準則的經調整純利8%至9%，以反應新業務開支增加。

至於2022財年第二季，高盛料阿里收入按年增長33%至2063億元人民幣，經調整純利下跌25%至每股13.5元人民幣。

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