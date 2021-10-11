【視像通話】杜拜世界博覽會成催化劑　阿聯酋政府擬解禁FaceTime

中東地區許多國家，包含阿聯酋、卡達在內，語音通話服務都是被嚴格管制，就連蘋果（Apple）的視像通話應用程式FaceTime也不例外。自從FaceTime登場後阿聯酋都是一直禁止當地用戶使用。不過，近日終於出現轉機。有外媒報道指，阿聯酋政府將解禁FaceTime功能，讓當地用家使用FaceTime進行視像或語音通話。

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據外媒Engadget報道，杜拜世界博覽會即將開始，預計將會吸引大量遊客，因此阿聯酋政府計畫解除對FaceTime的禁令，讓遊客可以進行視像通話，與其他國家的人保持聯繫。不過，蘋果和阿聯酋電信監管機構，到現時仍未作出任何回應，未能清楚知道這是否解禁原因。

另值得一提的是，目前WhatsApp和Skype通話仍然被封鎖中，因此當地用戶只能暫時使用FaceTime。

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事實上，在蘋果手機初內建FaceTime通話功能之時，在中東地區販售的iPhone便直接將此功能閹割。從2015年開始，中東地區開始陸續禁止了網路通訊，如WhatsApp、Snapchat、Facebook等。杜拜連近幾年唯一可以使用的Skype都在2017年底完全被禁止，通話、視像功能通通不可使用。而直到現時，阿聯酋電信監管機構依然未有正面解釋封鎖的原因。

責任編輯：何子澄