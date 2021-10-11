【大行點睇】市帳率歷史低位估值已反映負面因素 美銀維持中遠海控買入評級

美銀證券發表報告，指內地持續缺電為中遠海控 （01919） 帶來風險，但現時估值已相當於明年預測市帳率0.8倍，低於歷史低位，已足以反映風險。

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該行指現時航運商未有計劃減價，預計中遠海控第三季營運數據將見驚喜。該行又指，大部分航運商及航運代理均指貨運預訂量及運費都企穩。

該行給予中遠海航買入評級，目標價19.25元。

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