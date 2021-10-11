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【大行點睇】市帳率歷史低位估值已反映負面因素 美銀維持中遠海控買入評級

股樓投資 16:47 2021/10/11

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美銀證券發表報告，指內地持續缺電為中遠海控 （01919） 帶來風險，但現時估值已相當於明年預測市帳率0.8倍，低於歷史低位，已足以反映風險。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

該行指現時航運商未有計劃減價，預計中遠海控第三季營運數據將見驚喜。該行又指，大部分航運商及航運代理均指貨運預訂量及運費都企穩。

該行給予中遠海航買入評級，目標價19.25元。

同場加映    【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 市帳率 買入 目標價 航運 中遠海控（01919）
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