【職場熱話】同事任意查看公司監控鏡頭 打工仔感沒私隱 網民：本來便沒私隱

不知道大家公司有沒有安裝監控鏡頭呢？你又有沒有想過你的同事也能透過它偷偷的去監察你呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司的一些同事會透過監控鏡頭去觀察其他同事在公司的一舉一動，然後成為茶餘飯後的話題，而此舉使他感到十分不安，因而向網民詢問意見該怎麼辦。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「要問你的上司有沒有授權他們那樣做。」，「現實有很多這一類人，明明事不關己也會喜歡周圍向別人說三道四。」，另有人，指「即使讓你解決到監控鏡頭的問題，也無法解決同事們喜歡說長道短的問題。」，「 可以發電郵去私隱專員公署詢問這情況可以怎樣做。」。

而樓主最後在討論區也有留言解釋，指「我所在意的是安全和權限的問題，因為他們可能會看到我放財物或是重要文件的地方，然後待我離開時偷偷翻看我的東西，因此我不放心。」。

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責任編輯：關海儀