輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據

隨著各國新冠肺炎疫苗接種率提升，外界關注疫苗效用。輝瑞宣布將為巴西托萊多市中，全數12歲或以上居民接種疫苗，研究輝瑞疫苗在真實世界的數據。當地巴西官員表示，托萊多98%合乎接種資格居民，已接種最少1劑疫苗，大部分都是接種輝瑞疫苗。

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輝瑞（Pfizer）公司表示，提出與巴西當地官員、醫院、大學和巴西國家疫苗接種計劃合作，為托萊多（Toledo）所有12歲或以上居民接種疫苗，以便研究疫苗安全性及有效性。輝瑞指之後將在當地展開為期1年的跟蹤研究，測試疫苗對變種病毒提供保護的維持時間。

托萊多官員透露，當地98%合乎接種資格居民皆已最少接種1劑疫苗，當中大部分人士接種輝瑞疫苗。市長Beto Lunitti指，當地居民相信科學，對巴西有近60萬人染疫死亡感到遺憾。

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巴西再次成為疫苗研究收集現實世界數據的地點，東南部塞拉納鎮（Serrana）曾在今年初展開同類研究，為所有成年居民接種科興疫苗。該實驗被視為全球首個同類新冠疫苗研究，結果發現確診、重症及死亡人數急劇下降，因此被視為大獲成功。

巴西已錄得逾60萬人染疫死亡，是全球死亡人數第2多的國家，但不少專家指真實死亡人數或會更多。巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）至今仍拒絕接種疫苗，很多巴西民眾不滿政府購買疫苗速度緩慢。

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責任編輯：李俊儀