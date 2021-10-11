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【初創企業】阿里香港創業者基金創業比賽今起接受報名　競逐最高400萬美元投資額

Hot Talk 16:34 2021/10/11

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（左至右）科技園投資主管黃賢敏、數碼港行政總裁任景信、阿里巴巴香港創業者基金董事盛智文、滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍、阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪

阿里巴巴 （09988） 香港創業者基金今天宣布，正式啟動JUMPSTARTER 2022環球創業比賽，世界各地的初創企業可由即日起至11月28日報名參加，競逐最高400萬美元投資額。活動合作夥伴數碼港及科技園也將會參與聯合投資。

阿里香港創業者基金董事局成員盛智文指出，香港至今已培育了9間獨角獸初創（即估值超過10億美元創企），是內地以外在亞洲區市場中數量最多的。該基金至今已投資了55間初創企業，總共涉及8,000萬美元，並吸引了來自世界各地的20億美元共同投資，其投資的公司中有5間是獨角獸企業，有3間目前正在計劃上市。

今次JUMPSTARTER比賽會通過評判團評分甄選100強後，將於12月並進行比賽，最後10強將於明年初參與總決賽。比賽最後的10強隊伍有機會參與由基金安排，在香港或大灣區其他城市內進行的交流。同時「阿里巴巴創業者支持計劃」，名額由去年的首 20名隊伍擴大至100強，為初創提供不同的人脈及資源支持。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪稱，留意到近年愈來愈多初創企業，對發掘大灣區市場和融資機會的需求與日俱增，希望通過線上及線下的資源及交流活動，支持初創進一步探索香港及大灣區其他城市的營商環境。

今次JUMPSTARTER 2022繼續獲滙豐冠名贊助，滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍指，大灣區具潛力成為全球經濟增長引擎，調查發現超過9成中小企有意了解大灣區市場，她又稱，大灣區產業鏈完善，是企業拓展生意的良好起點。

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編輯：李哲毅

港股 創業 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005） 盛智文 大灣區 阿里巴巴
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