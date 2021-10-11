俄羅斯集體中毒事件 多人飲用含甲醇假酒死亡

俄羅斯發生假酒集體中毒事件，當地烏拉爾南部的奧倫堡地區有34人因飲用含有甲醇的假酒死亡，另有24人需要留醫治療，其中7人情況嚴重、4人需要使用呼吸機。當局已就事件展開刑事調查，暫拘捕10人。

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俄羅斯奧倫堡（Orenburg）地區過去一周有67人飲用假酒後出現酒精中毒，俄羅斯塔斯社（TASS） 報道指，當地周日（10日）短短數小時間，再多兩人搶救無效死亡，令死亡人數增加至34人。

當地警方於上周六（9日）充公2,000支酒精飲品，驗出當中含有有毒成分甲醇，同時已就事件作刑事調查。警方表示，受害者均購買由當地生產的酒精飲品，目前已拘捕10人，涉嫌售賣非法生產及售賣假酒。

此外，當地衛生部門亦指，有半數因飲用假酒而死亡的受害者，在送院治療前已死亡，有94%人在入院的24小時內離世，38%受害者的血液檢測中含有甲醇。目前仍有24人留醫，當中7人情況嚴重、4人需要用呼吸機輔助。

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奧倫堡首宗假酒中毒案發生於本月7日，警方搜查並充公當地生產假酒的設備及貨倉，沒收超過600升含酒精液體。

俄羅斯過去亦發生大型假酒中毒事件，2016年西伯利亞有77人因飲用含高濃度甲基化酒精（methylated spirit）的沐浴油而死亡，造成舉國震驚。

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責任編輯：郭麗明