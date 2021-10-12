【樓市熱話】  港男羨慕住長洲  列舉多項優點  唯獨有一項缺點   網民：假期不敢出門口

疫情爆發至今已持續一年多，很多香港人去不到旅行，繼而在週末的時候出發去「離島一日遊」，近日有網民於網上討論區發文，指自己很羨慕住在長洲的居民，列出多項優點，並詢問有沒有人住長洲可分享一下。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +2

【樓市熱話】 無業妹靠退休母養 港媽呻供樓兼補貼娘家 網民：啃老族是病態 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人質疑樓主的想法，又指出長洲每逢假日很多人，而且島的面積很少，不明白有甚麼好處。「長洲每逢假日很多人，人數多於旺角, 島的面積又很少，有甚麼好？」、「出入很不方便，如果退休不喜歡多采多姿的生活就好。」、「羨慕？當你每日與旅遊人士迫船出入，颱風要趕尾班船，你就感受到多幸福啦！」、「我同事住長洲，表示假期不敢出門口。」，亦有人建議樓主在長洲租一個月體驗一下，「你租一個月體驗一下。」、「住長洲不如住沙頭角，起碼打風有車回家又很少人。」，但樓主不認同有些網民的見解，反指平日長洲沒有很多人和車，空氣清新很多，他坦言「真心覺得長洲的生活幾好喎！」

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔