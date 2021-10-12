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【樓市熱話】  港男羨慕住長洲  列舉多項優點  唯獨有一項缺點   網民：假期不敢出門口

理財智慧 09:00 2021/10/12

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疫情爆發至今已持續一年多，很多香港人去不到旅行，繼而在週末的時候出發去「離島一日遊」，近日有網民於網上討論區發文，指自己很羨慕住在長洲的居民，列出多項優點，並詢問有沒有人住長洲可分享一下。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +2

 

【樓市熱話】 無業妹靠退休母養 港媽呻供樓兼補貼娘家 網民：啃老族是病態   【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人質疑樓主的想法，又指出長洲每逢假日很多人，而且島的面積很少，不明白有甚麼好處。「長洲每逢假日很多人，人數多於旺角, 島的面積又很少，有甚麼好？」、「出入很不方便，如果退休不喜歡多采多姿的生活就好。」、「羨慕？當你每日與旅遊人士迫船出入，颱風要趕尾班船，你就感受到多幸福啦！」、「我同事住長洲，表示假期不敢出門口。」，亦有人建議樓主在長洲租一個月體驗一下，「你租一個月體驗一下。」、「住長洲不如住沙頭角，起碼打風有車回家又很少人。」，但樓主不認同有些網民的見解，反指平日長洲沒有很多人和車，空氣清新很多，他坦言「真心覺得長洲的生活幾好喎！」

同場加映：【青姐話】一二三、紅綠燈、博反彈、要小心

 

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責任編輯：陳頌潔

疫情 長洲 退休 離島

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