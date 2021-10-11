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【聯想 992】 聯想回A夢碎 股價急挫13%

股樓投資 16:31 2021/10/11

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聯想集團（00992）回A上市計劃突然終止。聯想上周五（8日）撤回上海科創板公開發行存託憑證（CDR）申請，股價今日（11日）跌勢加劇，一度急瀉逾17%，低見7.25元，收報7.63元，仍跌13.4%。聯想指，公司業務運營狀況良好，撤回不會對財務狀況造成不利影響。

大行予聯想集團投資評級及目標價﹕

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集團指，向上交所提交有關申請材料後，考慮到本身業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效，同時審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，決定撤回有關申請。值得注意的是，聯想在9月30日才宣布，獲確認受理申請，但國慶假期後，A股復市首日（10月8日）便告終止。

有內地媒體指出，撤回或因為聯想研發投入及專利開發等與科技板的要求不符有關。

同場加映﹕【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

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記者：郭秀慧

科創板 經濟 CDR 上海證券交易所 聯想集團（00992）
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