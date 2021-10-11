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【國際趣聞】國家總統都冇面俾！ 巴西總統拒打疫苗 被禁入場觀看巴甲

環球政經 16:47 2021/10/11

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巴西總統博索納羅於去年確診感染新冠病毒其後康復，他對外界聲稱自己有病毒抗體，因而至今仍然堅拒接種新冠疫苗。但周日(10日)博索納羅在聖保羅打算前往球場觀看巴甲山度士鬥甘美奧的比賽時，因未有接種新冠疫苗而被拒之門外。

【富豪排名】25年來首次　特朗普跌出福布斯美國富豪榜400強 【下一頁

巴西早前放寬有關限制新冠肺炎的措施，當中包括球場最多容納三成觀眾觀賞球賽。大部分球會和州分亦決定，所有入場觀眾都必須出示新冠疫苗接種證明方,可進場。而總統博索納羅（Jair Bolsonaro） 在聖保羅度假期間，打算欣觀山度士對甘美奧的巴西甲組足球聯賽賽事，卻因未接種新冠疫苗而被拒絕入場。

【疫後社會】英國：學生代寫論文將違法 【下一頁

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博索納羅更在球場外反問在場記者，指為什麼需要疫苗護照方可進場，更稱自己體內抗體比已打針的人還要多。他又表示自己只想觀看山度士比賽為什麼一定要接種疫苗。

 

【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

 

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責任編輯：羅浩濂

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 聖保羅 足球 巴西 博索納羅

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