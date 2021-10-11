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【大行點睇】被罰有助釋除疑慮 高盛維持美團買入評級

股樓投資 15:57 2021/10/11

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高盛發表報告，指美團（03690）被監管當局罰款34億元人民幣，預計有助釋除市場對公司的憂慮，並指公司第三季核心業務表現穩定，預計上季收入按年升37%至485.8億元人民幣。該行下調美團今年至2023年收入預測5%至8%，但維持「買入」評級，目標價312元。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

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美團早前回應內地市場監督管理總局的行政處罰，表示將「誠懇接受」，堅決按照行政處罰決定書及行政指導書的指示，全面深入自查整改，杜絕過去出現二選一的情況。公司又指將引以為鑑，未來將依法合規經營，維護公平競爭秩序，落實社會責任，為國家經濟高質量發展多作貢獻。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 美團－W（03690） 買入 目標價

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