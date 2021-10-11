【2021稅貸戰】中銀香港新推稅貸息1.65厘 全城第3低

▲ 中銀香港新出稅貸1.65厘，現時全城最低稅貸息為星展的1.33厘。

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5間銀行已出稅務貸款計劃，稅貸息暫以星展的1.33厘為最低，花旗則以1.38厘為次低，而星展與花旗的最低稅貸息皆以還款額150萬元，以及12個月計。至於中銀香港 （02388） 則以1.65厘，為全城第3低。中銀香港新推名為分期「易達錢」稅季貸款，借貸100萬元或以上，分36個月攤還，貸息1.65厘。合資格客戶更可享額外現金回贈，最多為700元，包括網上申請享早鳥優惠，獲500元現金回贈，選擇發薪服務再享200元。至於借廿萬元或以上，分24個月還錢，稅貸息率2.18厘，而借50萬元的稅貸息為1.98厘。中銀標榜「稅季來無有怕」，但須特選客、或指定理財戶、又或公務員等專業人士，上限400萬元或月薪12倍，優惠至今年底。而這中資發鈔行暫未推名為「貸合適」的清水版稅貸，去年其最低息為1.59厘。

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另方面，花旗於上周三（10月6日）推出稅季貸款，享最平息須特選客戶等指定理財戶，合資格客戶且有機會享介乎1000元到4000元的現金券，貸款愈多、獲現金券最多。至於小額貸款，如稅貸客一般借廿萬元，花旗的稅貸息為4.49厘，另有6個月至60個月的選擇。

另方面，虛擬銀行眾安（ZA Bank）率先於10月開局（10月1日）推一錘定息、一口價1.75厘計劃。未幾（即10月5日）再有打折，名為「一咬即稅」計劃，借款人憑好友邀請碼而成功申請貸款20萬元，獲九折貸款優惠券，保證獲最低息1.58厘，優惠至10月底。

此外，建行亞洲是迄今暫推超越兩厘的稅貸，最平的稅貸息為2.01厘。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行會在稍後時間推出簡單易明、以及具競爭力的稅貸給目標客戶。問及眼下仍處超低息環境，拆息維持約10年低位，業界的稅貸息會否再打價格戰。陳志偉預期，今年稅貸市場的競爭仍然非常熱烈，個別銀行可能會推出特低息率，但須符合特定條件。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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