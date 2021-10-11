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【迎戰蘋果】Google擬隨新機Pixel 6發布　綜合訂閱方案「Pixel Pass」

科技 16:42 2021/10/11

分享：

Google Pixel 6系列發布會將於美國西岸時間10月19日上午10時，即香港時間10月20日凌晨1時舉行。

距離 Google 發布旗艦手機 Google Pixel 6 系列尚有一星期時間，綜合外媒最新報道，是次 Google Pixel 6 系列除了在設計及營銷方面採用全新策略之外，還將推出類似於蘋果「Apple One」的「Pixel Pass」綜合訂閱服務，並且會提供硬件保養及維修等額外服務。

根據一名Youtube科技頻道This is Tech Today的Brandon Lee表示，Google或會隨著 Google Pixel 6 系列公布該 Pixel Pass 綜合訂閱服務，讓入手 Pixel 6 系列的用戶，直接一併訂閱 Google One、Play Pass、YouTube Music或YouTube Premium等服務，並且獲得延長保養及維修服務

該Youtuber又指，在某些Google旗下虛擬行動網路服務Google Fi適用的地區，手機網路服務亦可被計入在「Pixel Pass」之內。

【Google】RSS功能回歸？　Google開放該功能予Android用戶

【Google】Google推快捷語音指令Quick Phrases　毋須再講「Hey Google」

該新機發布會將於美國西岸時間10月19日上午10時，即香港時間10月20日凌晨1時舉行。售價方面，據早前外媒消息透露，Pixel 6的其中一個版本，售價為649歐元（約5,903港元），Pixel 6 Pro的其中一個版本售價則為899歐元（約8,174港元）。Pixel 6相比去年Pixel 5，漲價20歐元（約182港元）。並會於發布會當天開放預購，在10月28日正式上市。

【調音器】Google Search增新功能　直接使用結他調音器

責任編輯：張寶燕

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