【ET講股通】梁耀康：新經濟股大反擊（附Time code）

科技股造好，帶動港股今早高開323點，開市後升幅隨即擴大至逾500點，恒生指數收市升487點，報25325點，重上二萬五，成交近923億元。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 領升，股價分別升逾9%；聯想 （00992） 逆市跌逾14%。港股走勢能否再上，獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 美團 （03690） 裂口炒上大反彈

03：25 - 新經濟股前景點睇？

04：40 - 恒指下個關鍵阻力位

07：20 - 港股能否再上 留意騰訊 （00700） 有冇力

08：33 - 電力股、煤炭股短綫前景

13：39 - 焦點股紫金礦業 （02899） 不宜跟車

16：06 - 焦點股聯想 （00992） 可搏反彈

18：50 - 港股收市市況速報

19：05 - 觀眾問股：聯想控股 （03396） 有望上升嗎？

22：01 - 觀眾問股：兗煤 （01171） 前景如何

23：28 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 前景如何

24：52 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 前景如何

26：59 - 觀眾問股：寶勝 （03813） 前景如何

29：05 - 觀眾問股：中石化 （00386） 前景如何

30：40 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 前景如何

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恒指全日升487點，收報25325點，大市總成交1,629億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，新經濟股大反撲，美團 （03690） 裂口高開，全日大升8.4%至277.4元，主因反壟斷調查罰款落地，涉及34億元人民幣，券商憧憬不明朗因素盡消。

阿里巴巴 （09988） 升7.9%至167.8元，騰訊 （00700） 升2.9%至496元。ATM為是日升市主要動力，其餘板塊未有突出表現。

展望後市，且看美團能否重上300元關，若回調失守267.8元，宜套利。惟要留意，相信恒指25500至26000點阻力大，新經濟股短期累績升幅已大，再升動力恐有限。目前首選仍為美團，其次騰訊，再過來才是阿里巴巴，後者同系螞蟻集團增加註冊資本，獲市場正面解讀。

港股能否向上突破，還看A股能否重拾動力，留意人行是否有機會降準，否則短綫未必有催化劑。另外，若內地批出更多遊戲版號，亦有望推升騰訊，繼而帶動恒指。否則，港股後市料轉橫行，待下月新經濟股業績期出爐。

紫金未宜追入 聯想跌後值博

煤價抽升下，電力股即使受惠加價消息，股價亦高位遇阻。市場焦點重新聚焦電力股的火電業務受累煤價，而非如早前般關注其進軍新能源的情況。此外，內地擬加大光伏、風電發電規模，憂慮競爭加劇，部分新能源股受壓。新能源股短綫調整壓力恐未完，惟中長綫續可留意。煤炭股反彈，惟若失守前浪底的話，宜止賺部分。

紫金礦業 （02899） 斥逾49億元人民幣收購碳酸鋰項目，股價炒上7%至10.3元。投資者未宜因此消息追入，因相關業務潛在佔比甚微，紫金的營收仍以銅及金為主。技術走勢上，紫金未脫大型波動市，12、13元阻力料大，除非銅價、金價急升，否則催化劑有限。

聯想集團 （00992） 終止發行A股，股價大跌13.4%至7.6元。聯想業績增長理想，現價買入有一定值博空間，可待7.4元水平上車，上望8.5元、9元，以7.25元或6.96元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰聯想控股、兗州煤業、中國水務、信義玻璃、安踏、中石化、太平洋航運、阿里巴巴︰立即觀看】

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