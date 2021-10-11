  • 32°C
香港時間 : 20211011日 (一) 16:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【富途死機】富途李華：會補償末日期權持有人　上周六凌晨死機約兩小時

股市 16:19 2021/10/11

分享：

【富途死機】富途李華：會補償末日期權持有人　上周六凌晨死機約兩小時

中資互聯網券商富途（美：FUTU）於美股周五交易時段（香港時間周六凌晨）「死機」，部分客戶充交易服務中斷。富途其後解釋，事故是因營運商機房電力閃斷引發，富途創辦人李華最新發文，為富途交易中斷事故致歉，會虛心接受批評和建議，包括擬向因富途交易中斷而無法平倉末日期權的客戶商議補償方案，而富途從周末起逐一聯繫末日期權客戶。

另一方面，李華重申，富途系統有「容災設計」，包括為行情、交易網關、伺服器設有後備「冗餘設計」，而是次涉及的因電力供應引發IDC單點故障屬罕見，會準備一個兼顧交易性能低訂單延時又支持跨IDC的準熱備方案，保證再發生類似事故時，將故障時間縮短至分鐘級。

富途據報遞交香港上市申請 或集資約10億美元，可見【下一頁】

李華又指，事故發生時有客戶無法查詢持倉和資產數據，解釋是因App 和後台數據斷開，會改進App表現，以往令客戶驚嚇。

富途早前傳出擬年內到香港第二上市，富途上周五股價未受交易中斷消息影響，全日升0.9%至87.64美元，年初至今累升約8成，市值達128.5億美元。

富途美股周一盤前交易再升3%，暫報90.32美元。

相關文章：

【加密貨幣】富途：應證監會要求　10月起暫停加密貨幣信託新開倉

【富途牛牛】富途牛牛大抽獎送Audi A3 Sportback 房車及iPhone　慶祝平台注冊用戶突破1500萬人

【美股焦點】富途次季多賺1.3倍付費用戶突破百萬　盤前照跌近2%

編輯：麥德銘

港股 美股 第二上市 富途（美：FUTU）

下一篇文章

【財經今日有咩睇】梁耀康：新經濟股大反擊 (不斷更新)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【紅籌CDR觸礁】聯想集團「僅一天」終止回A　撤回科創板上市申請　考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效、股價挫近11%（第二版）
【紅籌CDR觸礁】聯想集團「僅一天」終止回A　撤回科創板上市申請　考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效、股價挫近11%（第二版）
【打風消息】「圓規」迫近、天文台今晚料發出熱帶氣旋警告信號　港股本周3日市？
【打風消息】「圓規」迫近、天文台今晚料發出熱帶氣旋警告信號　港股本周3日市？
【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復
【高息股攻略】中國平安股息率4.7厘　華夏幸福債務清償後　估值有望修復
【港股市況】恒生指數午後升逾400點　阿里巴巴美團領升、聯想挫逾一成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後升逾400點　阿里巴巴美團領升、聯想挫逾一成（不斷更新）
【中海油ADR】中海油美國存托股份退市　紐交所維持決定、10日後生效　股價升逾2%
【中海油ADR】中海油美國存托股份退市　紐交所維持決定、10日後生效　股價升逾2%