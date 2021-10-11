▲ 【富途死機】富途李華：會補償末日期權持有人 上周六凌晨死機約兩小時

中資互聯網券商富途（美：FUTU）於美股周五交易時段（香港時間周六凌晨）「死機」，部分客戶充交易服務中斷。富途其後解釋，事故是因營運商機房電力閃斷引發，富途創辦人李華最新發文，為富途交易中斷事故致歉，會虛心接受批評和建議，包括擬向因富途交易中斷而無法平倉末日期權的客戶商議補償方案，而富途從周末起逐一聯繫末日期權客戶。

另一方面，李華重申，富途系統有「容災設計」，包括為行情、交易網關、伺服器設有後備「冗餘設計」，而是次涉及的因電力供應引發IDC單點故障屬罕見，會準備一個兼顧交易性能低訂單延時又支持跨IDC的準熱備方案，保證再發生類似事故時，將故障時間縮短至分鐘級。

富途據報遞交香港上市申請 或集資約10億美元，可見【下一頁】

李華又指，事故發生時有客戶無法查詢持倉和資產數據，解釋是因App 和後台數據斷開，會改進App表現，以往令客戶驚嚇。

富途早前傳出擬年內到香港第二上市，富途上周五股價未受交易中斷消息影響，全日升0.9%至87.64美元，年初至今累升約8成，市值達128.5億美元。

富途美股周一盤前交易再升3%，暫報90.32美元。

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編輯：麥德銘