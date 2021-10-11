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【三星新摺機】三星W22 5G即將登陸中國市場　傳比iPhone 13 Pro Max更貴、配置超越Z Fold3

科技 15:36 2021/10/11

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三星（Samsung）日前宣布，將於10月13日（本周三）晚上7時正，在杭州大劇院發布新摺機 W22 5G。據悉，三星新摺機 W22 5G的售價預計會超過目前中國市場的iPhone 13 Pro Max最高配置版本，即超過 12,999 人民幣（約 15,717 港元）。

綜合內地傳媒消息指，三星在內地市場發布的新摺機 W22 5G，將配備與 Galaxy Z Fold3 相同的高通（Qualcomm）Snapdragon 888 處理器，將配備與 Galaxy Z Fold3 相同的 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，同樣搭載7.6吋可摺疊屏幕及6.2吋副屏幕，兩個屏幕均擁有 120Hz刷新率。其他規格如屏下指紋辨識、4,400mAh電池容量，以及三鏡頭相機系統，均與 Galaxy Z Fold3 相同。

【三星摺機】三星Galaxy Z Fold3及Flip3攻港　MIRROR代言最平$8,298有得買！（多圖+有片）

【三星手機】Galaxy Note 8將退役　三星不再提供作業系統更新
 
不過消息指，三星 W22 5G 另會提供 16GB RAM＋512GB 儲存版本，而內地市場上市的Galaxy Z Fold3 僅有 12GB RAM＋256GB 儲存版本，所以因配置強化的關係，售價亦有提升。其中有消息指出，W22 5G 定價將會高達 18,999 人民幣（約 22,954 港元），比 Galaxy Z Fold3 在中國的定價高出 4,000 人民幣（約 4,836 港元）。

【三星動向】三星兌現承諾　即日起暫停於內置程式投放廣告

責任編輯：張寶燕

 

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