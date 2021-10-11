九建石角路新盤命名「海茵莊園」　康城一帶首次提供開放式單位　 最細約200呎起細絕將軍澳

由九龍建業發展的將軍澳石角路項目命名「海茵莊園Manor Hill」，項目預計最快本月內登場。

九龍建業有限公司（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，海茵莊園位處將軍澳康城站一帶，當區配套發展成熟，享山巒及灣岸景致，會所及園林設施又以歐陸式莊園為藍本設計，故命名「海茵莊園」，體現莊園住宅概念。

九龍建業有限公司（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園由兩座38層高的住宅大樓組成，合共提供1,556伙單位，戶型設開放式至三房間隔，實用面積由約200平方呎起。她續指，海茵莊園主打開放式至一房單位，一房單位由約280平方呎起，開放式及一房戶型佔全盤約九成單位；項目亦為全日出康城一帶唯一提供開放式戶型的住宅項目，相信對區內換樓客、精英人士及投資者等不同客源有較大吸引力。

陳淑芳又指，項目樓書及示範單位皆已籌備至最後階段，最快可於下周上載樓書，冀可同步開放示範單位，並隨即展開銷售程序，而項目定價方面，則會參考同區及九龍東附近一手樓盤。被問及最近個別一手項目銷情稍緩，會否擔心項目銷情時，陳淑芳回應指，集團已花多年時間精心籌備海茵莊園，故不擔心市場因素會影響銷情。

資料顯示，海茵莊園位於將軍澳石角路1號，項目日前已獲批預售樓花同意書，預計關鍵日期為2022年8月底。

延伸閱讀︰【至叻板塊】國策股高位捱沽 資金向殘股入手【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【溫股知新】恒指上升孖寶報捷 八大金剛最新部署

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機