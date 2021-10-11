▲ 【國美股價】國美與黃光裕簽訂3年服務框架協議 股價創1個月高

國美零售 （00493） 與控股股東黃光裕訂立框架協議，將向黃光裕旗下5家公司，包括國美生態科技、海南海思企業管理、海南貝智企業管理、迅贏投資及眾買秀（寧波）科技提供管理服務，服務期由明年1月1起至2024年12月31日止，為期三年。受消息刺激，國美股價彈逾6%，高見0.86元，創一個月高。

黃光裕復出，國美稱「以開放心態合作」【下一頁】

根據框架協議，國美將向5家公司提供但不限於以下管理服務，（i）業務管理服務及改善業務管理方面之培訓；（ii）目標公司僱員培訓，內容有關管理制度、流程、方法及銷售技巧；（iii）招聘經驗豐富人員之服務，以經營業務；（iv）應目標公司要求提供之業務相關培訓、協助及意見或獨立顧問轉介；（v）向公司提供意見，以發展及改進其業務以及不時為目標公司及其員工提供最新培訓；（vi）為公司於業務過程中將使用的標準商業合約提供建議；及（vii）雙方不時可能協定其他服務。

國美將就5家公司提供管理服務收取年度服務費，費用按相關公司綜合年度經營收入約1%至3.5%計算，並按此訂下三年的管理費用總金額最高上限為28億元人民幤。除年度服務費外，於框架協議期間，國美將有權以按零元代價收取股權獎勵，其佔各公司截至框架協議最後日期總和最多10%股權。

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