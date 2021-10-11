【筍工推介】漁護署招聘助理物流主任　月薪逾2.1萬元　入職條件一覽

漁農自然護理署近日招聘助理物流主任，主要負責貨倉的各項事務，如更新庫存記錄、整理報表、安排盤點庫存項目等。職位不屬公務員職位，月薪21,340元，有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件，以及實際工作內容。申請將於本月22日截止，可透過互聯網或以郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書填妥後，須於截止申請日期或之前送交有關招聘部門的查詢地址。請在信封上註明所申請職位的名稱。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。持有本港以外學府／非香港考試及評核局頒授學歷的人士，必須於截止申請日期後的一星期內把修業成績副本、文憑／證書副本及其他相關的履歷証明遞交或郵寄到查詢地址(請在文件每頁註明網上申請編號)。申請書如資料不全、逾期、或以傳真／電郵方式遞交，將不予受理。如以郵遞方式寄交填妥的申請表格和所需的證明文件，請確保已貼上足夠郵資。未有支付足夠郵費的郵件，將不獲香港郵政處理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約10至12個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按所列電話查詢。

聯絡地址：九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署五樓漁農自然護理署

查詢電話：21506685

截止申請日期(日/月/年)：22/10/2021 23:59:00

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