北韓建黨紀念日首次講話 金正恩未來5年著手恢復經濟

北韓領袖金正恩曾於9月發表講話，要求提高糧食產量。近日正值勞動黨建黨周年，金正恩首次發表講話，表示北韓未來5年將著手恢復國家經濟，解決民生問題。金正恩表示，要將北韓打造成全世界都羨慕的社會主義強國。

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金正恩於紀念北韓勞動黨建黨76周年演講會上發表講話，將在勞動黨第8次代表大會上提出的5年計劃期間，著力解決民眾衣食住行問題，著手恢復國家經濟。他指之後將開展1個宏偉計劃，要將北韓打造成全世界都羨慕的社會主義強國。

金正恩表示，勞動黨堅持為人民服務，絕不允許侵害群眾利益、分離黨和民眾的行為發生，強調要對黨內問題始終保持高度警覺。

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外界分析指，金正恩在演講開頭提及「過去10年黨建工作取得的輝煌成就」，北韓內部或將2011年界定為金正恩正式執政首年。北韓前領袖、金正恩父親金正日於2011年12月17日離世，金正恩於同月30日被推舉為黨內第一書記，外界多數認為金正恩從2012年才正式執政。

北韓上月舉行建國閱兵儀式，但選擇低調紀念勞動黨成立76周年，目前尚未傳出舉辦大型慶祝活動消息。

責任編輯：李俊儀