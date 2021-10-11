【加價潮】棉花價格創10年新高　牛仔品牌首當其衝　將掀服裝加價潮？

▲ 分析認為零售商在疫情下，已充分掌握定價權，相信大部分成本將會轉嫁至顧客。（法新社圖片）

棉花價格創下10年新高至每磅1.16美元。分析認為零售商在疫情下，已充分掌握定價權，相信對服裝商的影響不大。相反，大部分成本將會轉嫁至顧客。

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綜合外電報道，因極端天氣等因素，美國及印度等地的棉花產量亦嚴重受影響。棉花價格上漲，美國零售聯合會首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示，棉質 T 恤的價格平均上漲約 1.50 美元至 2 美元。瑞銀分析師Robert Samuels預計，打擊最嚴重的零售商將會是主打牛仔布的零售商，因棉花是牛仔褲等牛仔商品的重要原材料，佔比高達90%以上。

以 Levi’s為例，其財務總監Harmit Singh 表示，棉花約佔製造一條 Levi’s 牛仔褲的成本的 20%，每條牛仔褲含有約2磅棉花。 該品牌估計，明年上半年，通脹率將會維持於低單位數；而下半年就會有中單位數的增長。品牌將會藉持續調整售價，以抵消成本上升的壓力。

不過，Levi’s亦正由以批發業務為重心，轉為增加直接銷售的比重，從而實踐混合的經營模式。加上消費者需求強勁，加上庫存減少，現時Levi’s可以以正價售賣更多產品。

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與此同時，另一名瑞信分析師Michael Binetti則認為，棉花價格上漲，為零售庫存帶來的擔憂或回調，均是誇大其詞。他以HanesBrands為例，現時品牌服裝的銷售成本當中，僅得2%來自直接採購棉花。但棉花價格在10年前同樣位於高水位，當時的成本佔比則高達6%。

Michael Binetti進一步解釋，零售商現時主動避開促銷渠道，又減少庫存過剩，從而獲得定價權。他認為新冠肺炎疫情大流行，已成為零售商重掌定價權的「掩護」。

同時，供應鏈又持續緊張，有助零售商減少庫存。此種種因素已大大提高成本，而企業持續提價，消費者仍願意購買。他又估計， 棉花價格上漲只屬短期現象，相信服裝零售商仍能維持合理的庫存水平，毛利率亦會持續強勁。

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責任編輯：葉泳珊