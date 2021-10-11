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【跨境理財通】花旗香港備近百隻產品迎南、北向通　料首3年貢獻財管收入15%

Hot Talk 14:00 2021/10/11

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【跨境理財通】花旗香港備近百隻產品迎南、北向通　料首3年貢獻財管收入15%

「跨境理財通」最快10月內正式啟動，花旗香港已覓得內地合作銀行，並早在9月向金管局提交開展南、北向通服務的申請。花旗香港財富管理業務主管蔡惠琳表示，已申請的理財通產品接近100隻，在產品、系統、人手等各環節已準備就緒，有信心成為首批推出理財通的銀行。

跨境理財通啓動　約10至11月銀行可正式開展業務｜詳見【下一頁】

阮國恒：已接收20銀行申請　力爭最快10月中開展業務｜詳見【下一頁】

大灣區總人口超過8,600萬，衍生龐大財富管理商機。蔡惠琳受訪時指，預期理財通推出首三年內，可以貢獻整體財富管理業務收入的15%，期內由理財通吸納的新客，更估計會佔整體新客戶超過20%。

花旗香港夥一間內地合作銀行申辦理財通業務，雙方正處最後測試階段。她未有透露合作行，但就形容對方業務均集中在大灣區九個內地城市，並以財富管理為核心業務。

內地銀行戶口分3類　持有其中2類港人毋須親身北上開理財通戶口｜詳見【下一頁】

理財通產品覆蓋基金、零售債券、外幣存款

至於花旗申請的近百隻理財通產品，則涵蓋股票、債券及混合型等不同資產及市場的基金、不同年期、板塊、國債的債券產品，以及外幣存款。

針對債券產品，蔡惠琳指在目前提供超過500隻零售債券產品中，約有40隻符合理財通要求，相信已提交申請的理財通產品種類夠多元化。

理財通10月啟動引爆55億商機　高息銀行股滙豐、中銀香港邊隻最受惠？｜詳見【下一頁】

手機數碼債券平台　今季內開放

她又預告，今季將會在手機銀行新增數碼債券平台，容許客戶以手機渠道買賣零售債券，有信心是首間本地銀行推出相關服務，下單過程最快少於10分鐘。

平台屆時預計會同時開放予理財通客戶，但考慮到債券入場門檻較高，一般介乎7萬至50萬美元不等，而理財通的個人額度只有100萬元人民幣，初期會集中加入7萬至10萬美元入場的債券供理財通客戶選擇。

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