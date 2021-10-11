「圓規」迫近港股有機得3日市？買賣操作怎準備？

「圓規」迫近＋周四（10月14日）為重陽節假期，港股本周有機會得3日市？「美股專家」馮宏遠分析市況之餘也分析氣象，投資者買賣部署怎預備，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？【按此】

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00：00 - 港股焦點速覽 第四季可重新建倉？

00：50 - 美股上日市況速報＋港股ADR表現

02：00 - 亞太外圍早段市況速報

02：34 - 美國9月非農新增職位比預期少怎解讀

04：47 - 減買債會否再挾升美國十年期國債孳息？

05：51 - 若債息挾上2厘有何啟示？投資者要換馬？

07：47 - 美國債務上限爭議憂慮暫緩 有幾利好美股

09：08 - 美聯儲局落實減買債對市場影響較大

09：41 - 美股市寬雖弱但動力足 留意資金科技、能源、金融股資金分布改變*

10：36 -能源價格續上升 美股能源股仍可追入？

14：42 - 能源股點揀？馮宏遠逐隻數

16：09 - 港股開市前市況速報

17：44 - 「魷魚遊戲」對Netflix股價有幾利好？

23：20- ET個股推介：藥明生物 （02269）

25：49 - 觀眾問股：聯想 （00992） 擱置「回A」高位買入怎辦

27：54 - 港股重上二萬五 短綫走勢點睇

31：31 - 美股 （03690） 被罰金額比預期少 利淡因素已消？

34：48 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 148元有貨要止賺嗎？

35：56 - 觀眾問股：小米 （01810） 27.5元買入可以返家鄉嗎？

37：00 - 觀眾問股：恒基 （00012） 上望34元有可能嗎？

38：13 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 升穿廿天線上望多少？

40：16 - 觀眾問股：蘋果（APPL.US）可以重新部署嗎？

43：15 - 觀眾問股：亞馬遜（AMZN.US）股價長期橫行應沽出？

44：57 - 觀眾問股：Occidental Petroleum（OXY.US）買賣策略跟進

47：35 - 觀眾問股：Unity Technologies（U.US）買賣策略跟進

50：19 - 觀眾問股：ESG投資大主題 如何揀直ESG股？

54：13 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 買賣策略跟進

55：35 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 買賣策略跟進

59：04 - 觀眾問股：中生製藥 （01177） 買賣策略跟進

01：00：24 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 高位買入短綫操作如何？

01：02：01 - 本周有機會只有三日市？投資取態如何？

01：06：52 - 港股早段市況速報

01：08：16 - 科技股續造好 應要止賺嗎？

01：10：36 - 財經日誌提提你