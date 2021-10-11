【美國勞工】美國9月份餐飲業失業率降至7.5%　復甦進度遠低於市場預期

▲ 根據美國勞工部的9月非農就業報告，餐飲業的失業率降至7.5%，僅多了2.9萬個勞動人手進入行業，遠低於市場對復甦進度的預期。（法新社圖片）

縱使行業的平均工資持續增長，但美國餐飲業的勞工短缺危機仍沒有得到太大緩和。根據美國勞工部的9月非農就業報告，餐飲業的失業率降至7.5%，僅多了2.9萬個勞動人手進入行業，遠低於市場對復甦進度的預期。

【魷魚遊戲】法國Netflix開設《魷魚遊戲》快閃咖啡廳 神還原劇中戳椪糖挑戰

餐飲業的勞工短缺問題，已迫使美國不少餐廳和酒吧縮短其營業時間，並提高工資、給予更好的福利來吸引員工。美國勞工統計局的數據顯示，今年夏天餐飲業的員工工資首次突破每小時15美元（約116港元），但這些應對方法的成效似乎不大。

美國全國餐飲協會公共事務執行副總裁Sean Kennedy表示，「9月份的行業就業數據是近幾個月行業重建的另一個危險訊號。全國整體經濟招聘皆面對困境，餐飲業的就業水平在7月至9月基本保持不變。」根據該協會的數據，超過8成的餐廳經營者表示，店舖沒有足夠的員工來滿足客戶的需求。

餐飲業數據分析公司Black Box Intelligence data的報告則反映，雖然不少餐廳員工成群結隊地離開這個行業，但77%的員工表示，如果他們的需求如更高的工資、靈活的上班時間表和晉升機會得到滿足，他們就會重新回來這個行業。Snagajob和產業追踪機構Black Box Intelligence 8月的報告亦顯示，餐廳的招聘之所以面臨困境，主要是因為員工對薪金和福利不滿、缺乏托兒服務、其他行業有更好機會以及職場帶來的身心健康問題。

許多美國的企業主則因此指責，疫情期間政府提供的高額失業救濟金是勞動力短缺的罪魁禍首，美國26個州因此提早退出聯邦失業方案，以推動當地勞工重返工作崗位。

【ESG】3M香港今年內實行彈性工作模式 員工自行決定工作地點

【有機商機】本地有機水產有價有市 高級餐廳愛買本地魚 貴10倍都願意買？

責任編輯：李智美