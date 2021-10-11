【內房危機】當代置業尋求本月25日到期美元債延長三個月、債價已插50%　料獲8億人幣股東貸款

▲ 當代置業尋求本月25日到期美元債延長三個月 料獲8億人幣股東貸款

內房股當代置業 （01107） 發公告指，尋求將2021年10月25日到期、票息12.85厘的優先票據贖回35%後，剩餘部分到期日延長三個月，以改善流動性和現金管理，並避免任何潛在的償付違約。同時，當代置業公布，董事會主席兼控股股東張雷和總裁張鵬有意向集團提供合共約8億元人民幣的股東貸款， 并預期於未來兩至三個月內完成。

據彭博顯示，該債券上周五（8日）價格已大插52.3%，收報47.574美元。

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截至公告日期，該債券未償還票據本金金額為2.5億美元。集團徵求及建議修訂契約，將到期日延長至2022年1月25日，另外是有關票據的選擇贖回，於10月25日及之後任何時間，按票據本金額的100%另加其應計及未付利息贖回全部或部分票據（無需支付任何提前贖回溢價），並將贖回通知期限由提前不少於30日但不超過60日發出通知，縮短至提前不少於7日但不超過30日發出通知。

當代置業今年多次購回優先票據。當代置業現跌1.1%，報0.47元。

值得留意是，另一家房地產開發商鑫苑置業在新交所此前披露，針對10月15日到期的約2億美元票據的要約交換計畫，擬以少量現金及新票據形式提供兩種選項。不過，評級機構惠譽認為，這個計畫構成「困境債務交換」，故將鑫苑評級下調至C，稱一旦交換實施將進一步下調評級至有限違約（RD）。

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編輯：袁諾曦

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