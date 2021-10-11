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【澳洲疫情】悉尼結束107日封城 民眾出門慶祝

環球社會熱點 13:49 2021/10/11

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新冠肺炎病毒肆虐澳洲，當地政府已採取嚴格手段防疫多時。隨澳洲接種率持續上升，新南威爾士州已逾7成，悉尼相隔近4個月來，首次迎來解封。不少民眾自周一凌晨起走出家門，慶祝終於解封。

【澳洲疫情】悉尼7成民眾打齊針 公共埸所下周重開 【下一頁】

由於新南威爾士州疫苗接種率達7成，符合澳洲政府解封路線的需求，因此悉尼在封城107日後，終於迎來首次防疫放寬。有民眾周一（11日）凌晨去到酒吧或商店，慶祝解封之餘亦出門享受。

由於居家限制被廢除，民眾可以去到離家5公里外的地方，與分隔已久的親友團聚。完成疫苗接種者可豁免多數防疫限制，悉尼的咖啡店及餐廳再次出現民眾聚餐，重開的健身室﹑圖書館﹑游泳池及美甲店等公共場所亦出現人潮。

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【移民澳洲】滯外畢業生簽證限期或延長 涉近1.4萬人 【下一頁】

新州州長佩羅泰特（Dominic Perrottet）則警告，當地大有可能出現確診數及入院重症急升，但強調醫療系統早在數周前著手迎接難題。新州目前未推行疫苗護照，因此店家可自行決定是否檢查客人的疫苗狀況。

悉尼自6月起，因應新冠變種病毒Delta（即印度變種）開始封城，其他大城市墨爾本及首都坎培拉亦要封城防疫。由於疫苗接種率提升，坎培拉周五（15日）開始解封，墨爾本則預料需等至月底。

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責任編輯：吳漢培

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