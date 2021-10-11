巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波

巴西總統博索納羅曾確診感染新冠病毒並康復，因聲稱有病毒抗體，至今堅拒接種新冠疫苗。博索納羅於周日（10日）在聖保羅打算前往球場觀看賽事時，因未有接種新冠疫苗被拒絕入場。據悉，博索納羅更向記者反問為什麼要接種疫苗。

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巴西近期放寬新冠肺炎放寬措施，包括球場最多容納三成觀眾觀賞球賽。而大部分球會或州分亦決定，所有觀眾都需要出示新冠疫苗接種證明才能進場。博索納羅（Jair Bolsonaro） 在聖保羅度假期間，打算觀賞山度士對甘美奧的巴西甲組足球聯賽賽事，卻因未接種新冠疫苗而被拒之門外。

博索納羅在球場外更反問記者，指為什麼需要疫苗護照才能進場，表示只是想觀看山度士比賽，為什麼一定要接種疫苗，更稱自己體內抗體比已打針的人還要多。

山度士發言人表示，沒有邀請博索納羅觀看賽事，而球隊最終以1比0勝出賽事。

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事實上，博索納羅較早訪問上周六（9日）訪問聖保羅時，因未有戴口罩被當地政府罰款500雷亞爾（約705港元）。他上月底在美國紐約出席聯合國大會，曾打算進入當地餐廳吃薄餅，但同樣因未接種疫苗被拒，最後需要在街頭「立食」Pizza。

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責任編輯：郭麗明