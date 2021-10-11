【科技股】科技股急彈美團低位反彈逾4成最佳　阿里巴巴一周彈近二成半技術性轉牛

▲ 阿里巴巴周二(5日)創今年新低，不到一周，反彈近二成五。

美團 （03690） 「二選一」壟斷行為的罰款塵埃落定，不明朗因素掃除。科技股繼續反彈，AMT中，美團 （03690） 從8月20日收市低位反彈逾四成，表現最佳。另外，今年弱勢的阿里巴巴 （09988） 上周二（5日）創今年新低，不到一周，反彈近二成五。

大市周一再漲逾487點，恒指重上二萬五關，科技股成為升市功臣。美團今日升8.4%，收277.4元、阿里巴巴漲逾8%，收167.8元、騰訊 （00700） 則僅漲2.9%，收496元升幅跑輸。

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人民日報︰網遊防沉迷系統仍存漏洞 企業是防沉迷工作主體、須積極履行社會責任，可見【下一頁】

股份 今年低位（元） 低位反彈（%） 騰訊 421.2 17.8% 阿里巴巴 135.5 23.8% 美團 193.4 43.4% 網易 120 26.3% 京東 241.4 29.1% 百度 133.5 21.9% 嗶哩嗶哩 486.8 16.8% 快手 65.75 33.8%

*截至周一收市

在一線科技股中，以今年低位至現價計，美團反彈力度最勁，美團今日收報277.4元，較8月20日收市低位193.4元，反彈44%。

另外，快手 （01024） 周一升半成，收報88元，較8月中低位65.75元反彈34%。

值得留意，阿里巴巴及B站 （09626） 於上周二（5日）同創今年新低，但不到一周，兩股已分別反彈24%及17%，走勢如過山車。

另外，百度 （09888） 周一升逾6%，收報162.7元，該股從今年低位反彈逾兩成。

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