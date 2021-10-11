【科技股】科技股急彈美團低位反彈逾4成最佳　阿里巴巴一周彈近二半成技術性轉牛

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【內房危機】當代置業尋求本月25日到期美元債延長三個月、債價已插50% 料獲8億人幣股東貸款
美團 （03690） 「二選一」壟斷行為的罰款塵埃落定，不明朗因素掃除。科 技股繼續反彈，AMT中，美團 （03690） 從8月20日收市低位反彈逾四成，表現最佳。另外，今年弱勢的阿里巴巴 （09988） 上周二（5日）創今年新低，不到一周，反彈近二成五。
大市今日再漲逾500點，恒指重上二萬五關，科技股成為升市功臣。截至下午1時25分，美團升逾9%、阿里巴巴漲逾8%、騰訊 （00700） 則僅漲3%，升幅跑輸。
在一線科技股中，以今年低位至現價計，美團反彈力度最勁，美團最新報279.4元，較8月20日收市低位193.4元，反彈近4成半。另外，快手 （01024） 亦低位反彈約37%，該股最新報90.1元，較8月中低位65.75元反彈37%。
值得留意，阿里巴巴及B站 （09626） 於上周二（5日）同創今年新低，但不到一周，兩股已分別反彈24%及17%，走勢如過山車。快手最新報89.85元，現升7.2%。
另外，百度 （09888） 現升逾6%，最新報163.1元，該股從今年低位反彈逾兩成。
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