【ET個股推介】藥明生物（02269）

今日ET個股推介－藥明生物 （02269）

藥明生物 （02269） 為全球領先的生物藥技術平台公司，為生物藥的發現、開發及生產提供端到端解決方案。

集團截至今年6月底止6個月的收益按年增126%至44.1億元（人民幣‧下同），毛利亦增加191.7%至23億元，純利增長150.3%至18.4億元，毛利率由40.5%增加至52.1%。

藥明與全球20大製藥公司中的18家及中國50大製藥公司中的36家開展合作。

北美是集團最大市場，上半年收入佔比49.7%，因新冠疫情持續、創新勢頭強勁，臨床三期和商業化項目（包括新冠和非新冠項目）收入大幅增長，北美地區在2021年上半年收入按年增長149.3%。

上周美國默沙東藥廠宣布其新冠病毒口服藥有助將患者入院或死亡風險減半，令一些投資者或預期疫苗接種的力度將放緩，及影響其他新冠藥品研發步伐，促使上周新冠疫苗/藥品相關股股價下挫。

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大行看目標價

不過，美銀證券認為市場反應過度，因為相較疫苗，口服藥尚未被視為更優越的療法。而對藥明而言，料其重大積壓定單不受影響，維持買入評級及目標價167.6元。

由於藥明生物業績高增長，故估值也不低。彭博綜合預測，2021年預測PE約125倍，2022年和2023年降至約88和63倍。

買賣策略

藥明上周股價回調，本刊建議進一步回至100元邊吸納，目標先看120元，跌破90元止蝕。