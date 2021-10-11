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【地產股】林鄭月娥明日晤地建會　地產股普遍逆市挫、新世界挫1.6%暫時最傷

股市 13:21 2021/10/11

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【地產股】林鄭月娥明日晤地建會　地產股普遍逆市挫、新世界挫1.6%暫時最傷

行政長官林鄭月娥在任內最後一份《施政報告》中提出，在元朗、北區內組「北部都會區」，佔地約300平方公里，以保證本港中長線房地供應。據報，林鄭月娥周二（12日）將會晤地產建設商會（地建會），商討《施政報告》中相關的房屋政策。

早在9月底，有外電報道中央向香港地產商施壓，不容許地產商壟斷及囤地，消息震散地產股，其後地建會作出澄清。

今次地建會與林鄭月娥會面的消息傳出後，地產股普遍逆市下跌，其中恒地 （00012） 最新跌1.5%、新地 （00016） 跌1.48%、新世界 （00017） 挫1.6%。

施政報告2021提出建「北部都會區」供250萬人居住、林鄭：媲美維港　中國建築跑贏地產股（附交通、職位、住宅規劃）｜可見【下一頁】

《星島日報》引述消息報道，林鄭月娥周二將會在政府總部會見地建會。

報道又引述地建會執委會主席梁志堅回覆確認會面消息。梁志堅指，地建會應邀出席會議，但就未有透露會議的具體詳情，僅強調內容為地產界相關措施。

施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股、恒地升7%　一文看清券商評價｜可見【下一頁】

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