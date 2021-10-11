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【山西水災】山西停60煤礦生產　煤價超9月限電停產高峰、煤股回吐一日調頭大升

股市 13:17 2021/10/11

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【山西水災】山西停60煤礦生產　煤價超9月限電停產高峰、煤股回吐一日調頭大升

山西水災成內地煤電供應新風險，煤礦重省山西因應暴雨關閉60個煤礦生產，佔全省682個煤礦近一成，而山西煤產量為全國約30%。山西水災令中國增加煤供應、穩定冬季電力的努力受阻，動力煤期貨價格周一升8%，重上1400元水平，超越9月底限電停產時的高位。

煤價回升，中國神華 （01088） 升4%，兗州煤業 （01171） 升6%，中煤能源 （01898） 就升3%。

因應9月限電停產情況，中國政府上周才宣布在內蒙古增加煤礦產能，曾令多家煤股下挫。

圖看山西水災情況

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阿里螞蟻捐7000萬助山西，騰訊捐5000萬，可見【下一頁】

官方出手推動煤炭供應、鄂爾多斯市日均產量超210萬噸，可見【下一頁】

大摩上周報告指，內地或在冬季放寬煤炭進口，主要從印尼、俄羅斯和蒙古入口，而被禁令影響一年的澳洲料不會有大變化。大摩續指，中國煤炭進口量已由以往每月2000萬噸，在今年夏季升到2800萬至3000萬噸，料本季進口量再增加。

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港股 動力煤 水災 中國神華（01088） 兗州煤業（01171） 中煤能源（01898）

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