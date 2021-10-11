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【大行報告】大摩：油價與油股走勢將回復同步　調升「三桶油」目標價

股市 13:09 2021/10/11

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大摩指，過去20個月油價與油股走勢不同步，主因市場對於油價走勢看法存在分歧

國際油價與油股走勢長時間存在分野，摩根士丹利認為，隨市場愈益肯定油價企於高位，加上市場情緒改善，油價與油股走勢料逐步回復同步，因此調升三大中資油股（俗稱「三桶油」）目標價，當中中石油 （00857） 維持首選。

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美國考慮釋出戰略石油儲備【下一頁】

大摩指，過去20個月油價與油股走勢不同步，主因市場對於油價走勢看法存在分歧，為十年來最長的不同步，但基於原油市場已由需求短缺，轉變為供應緊張，在原油市場供不應求下，布蘭特期油已升至80美元。

「只要供應方面的ESG規劃持續，相信原油市場供應持續緊張，對油價構成支持，因此相信未來數月油股會受惠於高油價而走高。」

大摩調升2021及2022年油價預測，至每桶69.3美元及69.8美元。大摩同時調升中石油今年天然氣產量預測，由按年增長5%，調高至增長6%，因天然氣需求料大增，而液化天然氣（LNG）現貨價急彈，將加快中石油生產天然氣，以滿足國內下半年的需求。

中海油擬回上交所上市，詳見【下一頁】

大摩調升「三桶油」2021年及2022年盈利預測，中石油升17%及39%，中海油 （00883） 升8%及20%，中石化 （00386） 升3%及8%，並上調「三桶油目標價」。大摩稱，中石油股價今年來跑贏中海油及中石化分別50及53點子，反映中石油盈利與油價的敏感度最高。

「由於進口LNG現貨價急升，市場憂慮中石油冬季的進口氣虧損擴大，但大摩認為，中石油可透過提升本土產氣量，而非增加LNG進口量，以應付冬季的用氣需求。」

相關文章：【油股883】中海油有意向巴西油企Petrobras收購油田5%權益　總代價162億元

相關文章：【油股】中石油料今年油價介乎65至70美元　加大國產氣生產加度以控制進口氣虧損 

同場加映：【ET開市直擊】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？ 

 

港股 大行報告 傳統經濟股 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油 天然氣 上海證券交易所 布蘭特期油

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