【大行報告】大摩：油價與油股走勢將回復同步　調升「三桶油」目標價

▲ 大摩指，過去20個月油價與油股走勢不同步，主因市場對於油價走勢看法存在分歧

國際油價與油股走勢長時間存在分野，摩根士丹利認為，隨市場愈益肯定油價企於高位，加上市場情緒改善，油價與油股走勢料逐步回復同步，因此調升三大中資油股（俗稱「三桶油」）目標價，當中中石油 （00857） 維持首選。

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大摩指，過去20個月油價與油股走勢不同步，主因市場對於油價走勢看法存在分歧，為十年來最長的不同步，但基於原油市場已由需求短缺，轉變為供應緊張，在原油市場供不應求下，布蘭特期油已升至80美元。

「只要供應方面的ESG規劃持續，相信原油市場供應持續緊張，對油價構成支持，因此相信未來數月油股會受惠於高油價而走高。」

大摩調升2021及2022年油價預測，至每桶69.3美元及69.8美元。大摩同時調升中石油今年天然氣產量預測，由按年增長5%，調高至增長6%，因天然氣需求料大增，而液化天然氣（LNG）現貨價急彈，將加快中石油生產天然氣，以滿足國內下半年的需求。

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大摩調升「三桶油」2021年及2022年盈利預測，中石油升17%及39%，中海油 （00883） 升8%及20%，中石化 （00386） 升3%及8%，並上調「三桶油目標價」。大摩稱，中石油股價今年來跑贏中海油及中石化分別50及53點子，反映中石油盈利與油價的敏感度最高。

「由於進口LNG現貨價急升，市場憂慮中石油冬季的進口氣虧損擴大，但大摩認為，中石油可透過提升本土產氣量，而非增加LNG進口量，以應付冬季的用氣需求。」

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