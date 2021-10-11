【新冠疫苗】Moderna僅捐約100萬劑給窮國 被批不負責

世界衛生組織（WHO）多次呼籲，新冠肺炎疫苗生廠商及富國應多捐贈疫苗予窮國。美媒發現，Moderna公司僅向窮國捐出約100萬劑疫苗，數目遠低於輝瑞及強生公司。有中等收入國家雖與Moderna公司達成購買協議，惟至今仍未有疫苗交付。Moderna公司強調，公司生產能力有限。

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疫苗出貨追蹤公司Airfinity數據顯示，Moderna只向貧窮國家輸出約100萬劑疫苗，未及輝瑞公司（Pfizer）窮國輸出量840萬劑的8分之1，亦遠少於強生公司（Johnson & Johnson）的約2,500萬劑。

美國媒體《紐約時報》（New York Times）報道指，部分中等收入國家需支付更多費用向Moderna購買疫苗。同時，其他非洲國家如博茨瓦納（Botswana）等雖已達成購買協議，但至今仍未獲交付，更有部分國家如突尼斯等，甚至無法與Moderna公司取得聯絡。

Moderna發布新聞稿，表示公司一開始的目標就是盡可能保護全球更多人，至今為止已有逾2.5億人接種Moderna疫苗，但了解全球多地的疫苗供應仍是一大難題。

聲明指Moderna仍專注實施1項全面且不斷發展的策略，確保低收入國家能夠獲得疫苗。紐時引述Moderna公司高層，指目前正盡可能生產更多劑量，但生產能力有限，所有生產疫苗都用於現有訂單。

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美國疾病預防和控制中心前總監弗里登（Thomas R. Frieden） 批評，Moderna公司做法令人感覺只關注提高投資回報，完全未有承擔責任。

雖然全球已有逾46%人口最少接種1劑疫苗，但各國接種率相距懸殊，低收入國家只有2.5%人口最少接種1劑疫苗。新加坡、葡萄牙等領先國家有8成以上人口完成疫苗接種，但烏干達和埃塞俄比亞等非洲國家，僅得不足1%人口完成疫苗接種。

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責任編輯：李俊儀