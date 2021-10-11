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今日推介阿里巴巴｜龍源電力、信行、平保、中銀香港、美團最新部署

股市 13:00 2021/10/11

分享：

恒生指數中午收報25391點，升553點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介阿里巴巴 （09988） ，另亦會分析龍源電力 （00916） 、信行 （00998） 、平保 （02318） 、中銀香港 （02388） 、美團 （03690） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code
00:00 – 嚴正聲明
00:50 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03:20 – 龍源電力 （00916） 升多回調
04:55 – 信行 （00998） 守3.50元上望3.70元
06:30 – 平保 （02318） 守住50.00元，可穩
08:10 – 中銀香港 （02388） 突破雙底頸綫
11:10 – 美團 （03690） 突破雙底頸綫
12:50 – 阿里巴巴 （09988） 挑戰雙底頸綫
14:10 – 推介股表現記錄
14:35 – 去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

同場加映：【ET開市直擊】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？ 

 【ET午市精點】恒指再升500點 數據周能衝50天線？（附Time code） 

 

 

港股 阿里巴巴－SW（09988） 龍源電力（00916） 中信銀行（00998） 中國平安（02318） 中銀香港（02388） 美團－W（03690） 石鏡泉

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