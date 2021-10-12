【世銀醜聞】IMF總裁格奧爾基耶娃被指曾干預偏袒中國　執董會爭議聲中准許留任

▲ 【世銀醜聞】IMF總裁格奧爾基耶娃被指曾干預偏袒中國 執董會傳爭議聲中准許留任

世界銀行（World Bank）編製《營商環境報告》（Doing Business）被揭在中國壓力下調整名次，當中牽涉現任國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。《路透》報道，IMF執行董事會周一開會決定格奧爾基耶娃命運，IMF最終公布，經審查後容許格奧爾基耶娃繼續擔任總裁，並重申對她「充分信任（full confidence ）」。

雖然格奧爾基耶娃留任，被外界視為反對她留任的美國，該國財長耶倫稱IMF會後續密切監察、評估最新證據，也要求IMF加強數據公正和可信程度。

WilmerHale律師事務所上周公布的調查報告顯示，世界銀行高級管理層曾施壓工作人員更改會影響中國等一些國家排名的數據，包括格奧爾基耶娃在內的世界銀行高級領導人向經濟學家施壓，幫助提高中國在2018年的排名。

格奧爾基耶娃為保加利亞籍經濟學家、銀行家，2017年至19年在世銀出任執行長，2019年轉至IMF工作。

IMF執董會聲明指，審查過程沒有確鑿證據，證明格奧爾基耶娃在世界銀行《2018年營商環境報告》中起到不當作用。

雖然IMF聲明稱對格奧爾基耶娃充分信任，IMF據悉在上周五、周一都馬拉松式辯論她的去留，甚至有傳周一也無法達成結論。有指，IMF 24名成員分為兩個陣營，美國和日本希望格奧爾基耶娃離任，法國、德國、意大利和英國則支持她留任，與中國及俄羅斯的立場相同。

格奧爾基耶娃否認指控，對世銀、IMF的獨立和正直性充分支持。

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