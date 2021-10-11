【調音器】Google Search增新功能　直接使用結他調音器

▲ 用戶輸入搜尋Google Tuner後，便會顯示調音器介面。目前除了可以為結他調音，亦能夠為Ukulele、大、小提琴等樂器調音。

Google Search日前新增「Google Tuner」結他調音器功能，讓用戶無需下載程式，只要在Google Search輸入「Google Tuner」，就可以將Google Tuner當作調音器使用。

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綜合外媒報道，不論是電腦、手機，還是平板電腦都可以使用該Google Tuner功能，只要是有配置麥克風及連接上網即可。本報記者分別在手機及電腦的網頁瀏覽器使用Google Search並輸入GoogleTuner，均可使用。

用戶輸入搜尋Google Tuner後，便會顯示調音器介面。目前除了可以為結他調音，亦能夠為Ukulele、大、小提琴等樂器調音。

不過須注意的是，用戶需要開啟權限允許Google取用麥克風，而調音準確度亦會受用戶裝置中的麥克風質素所影響。

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責任編輯：黃顯晴