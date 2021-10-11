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【美股期貨】道指期貨跌38點　納指期貨跌近0.4%（不斷更新）

股市 12:28 2021/10/11

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美股動態不斷更新

美股3大指數上周五反覆拉鋸，道指收市跌8點，美股期貨周一於亞洲時段偏軟，道指期貨跌38點，納指期貨跌近0.4%。美國本周焦點落於周三公布的9月CPI。另外，美股踏入業績期，多隻銀行股「打頭陣」，包括摩根大通（美︰JPM）、美國銀行（美︰BAC）、摩根士丹利（美︰MS）及花旗（美︰C）。

    點擊圖片放大

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期　緊盯周三公布美9月CPI

即市走勢︰

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測　受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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