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【美股期貨】紐油上漲3.5%　突破82美元　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

股市 19:45 2021/10/11

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美股動態不斷更新

油價繼續飆升，紐約期油升穿82美元，上漲3.5%；布蘭特期油站上84美元，為2018年10月以來新高。市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹，美股期貨向下，納指期貨跌0.6%。

    點擊圖片放大

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期　緊盯周三公布美9月CPI

【Bitcoin】比特幣升穿56000美元　摩通：機構投資者資金正從黃金流向比特幣

即市走勢︰

【19：27】紐約期油突破82美元，上漲3.5%。

【18：20】道指期貨跌66點，納指期貨跌近0.5%。

【16：46】道指期貨跌60點，納指期貨跌逾0.4%。

【16：45】國際油價升約2%，紐約期油升2.5%，突破81美元；布蘭特期油升2%，報84.03美元。

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測　受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩
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