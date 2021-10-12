  • 24°C
香港時間 : 20211012日 (二) 04:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】紐約油高見82美元 金融股回落 道指倒跌250點

股市 04:07 2021/10/12

分享：

油價繼續飆升，紐約期油升穿82美元，上漲3.5%；布蘭特期油站上84美元，為2018年10月以來新高。市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹風險，美股由升轉跌。
道指一度升逾200點，惟其後能源股及金融股回落，拖累道指中段蒸發全部升幅, 收市挫250點，報34496點。標指跌0.69%，收市報4361點。納指下滑0.64%，收市報14486點。
華爾街大行季績於本周陸續揭盅，高盛股價轉跌1.9%，摩通倒跌2.%。
紐約油漲近1.5%，企80美元，花旗分析師Ed Morse等人發表報告，將布油第四季目標價上調至85美元，並稱今年冬天或觸及每桶90美元。市場擔憂大宗商品漲勢推升物價，侵蝕企業盈利。能源股及金融股回吐，
美國白宮再度促請產油國努力平抑油價，以支持全球經濟復甦。白宮官員表示，將密切注視石油與汽油成本情況，承諾運用所有工具穩定油市 ; 華府已向石油出口國組織及盟友(合稱OPEC+)部分成員的高級官員，反映關注油價強勢情況。
歐股周一反覆回穩，Stoxx 600收市微升0.1%；資源股抽升3%。

    點擊圖片放大

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期　緊盯周三公布美9月CPI

【Bitcoin】比特幣升穿56000美元　摩通：機構投資者資金正從黃金流向比特幣

即市走勢︰

【02：53】道指跌124點或0.4%, 報34621點；納指跌8點；標指跌13點或逾0.3%

【02：33】紐約11月原油期貨收漲1.17美元，漲幅1.47%，報80.52美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.26美元，漲幅1.53%，報83.65美元

【02：05】通訊服務股跌逾1.6%及金融股跌1.2%，道指跌104點或0.3%, 報34641點；納指跌9點；標指跌15點或逾0.3%

【01：42】紐約12月黃金期貨收跌0.1%，報1755.70美元。

【01：00】道指跌9點，報34736點, 早段曾最多升205點或0.6%，至高見34951點；納指升逾0.1%或23點，報14603點；標指升5點。

【00：48】英國能源密集型用戶組織（UKEIU）在同英國政府開會之後表態，稱樂觀預計英國將幫助控制能源成本。

 

【21：30】美股開市，道指升35點，納指跌近0.4%，標指跌近0.2%。

【19：27】紐約期油突破82美元，上漲3.5%。

【18：20】道指期貨跌66點，納指期貨跌近0.5%。

【16：46】道指期貨跌60點，納指期貨跌逾0.4%。

【16：45】國際油價升約2%，紐約期油升2.5%，突破81美元；布蘭特期油升2%，報84.03美元。

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測　受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩
同場加映：【ET開市直擊】美股陰霾暫消 趁反彈應減磅離場？ 

 

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

穆迪：油價漲不會阻礙全球航空業復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須
【香港通關】新加坡開放英美人士免隔離入境　林鄭認「清零」損國際金融中心形象但必須
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【恒大3333】任澤平長文回應離職恒大　「諫言降負債、反對多元化大受批評」（附短片）
【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【開市9點半】港股本周3日市？　憧憬美團帶動撲25000關　平保股息率近5厘
【打風消息】「圓規」今晚進入香港800公里範圍、天文台將掛3號波　港股本周3日市？
【打風消息】「圓規」今晚進入香港800公里範圍、天文台將掛3號波　港股本周3日市？
【恒指夜期+ADR】空軍出擊阿里美股乏力　夜期跌95點　北水吸資21億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】空軍出擊阿里美股乏力　夜期跌95點　北水吸資21億（不斷更新）
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%
【阿里巴巴9988】高盛：宏觀經濟疲弱及經營環境更開放不利發展　降阿里巴巴目標價17%