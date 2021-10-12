【美股市況】道指跌9點　納指升逾0.1%　Tesla升近1%迫800美元（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

油價繼續飆升，紐約期油升穿82美元，上漲3.5%；布蘭特期油站上84美元，為2018年10月以來新高。市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹風險，美股三大指數開市，道指升幅擴大，納指及標指早段由跌轉升。

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即市走勢︰

【01：00】道指跌9點，報34736點, 早段曾最多升205點或0.6%，至高見34951點；納指升逾0.1%或23點，報14603點；標指升5點。

【21：56】道指升122點，納指升逾0.3%。

【21：30】美股開市，道指升35點，納指跌近0.4%，標指跌近0.2%。

【19：27】紐約期油突破82美元，上漲3.5%。

【18：20】道指期貨跌66點，納指期貨跌近0.5%。

【16：46】道指期貨跌60點，納指期貨跌逾0.4%。

【16：45】國際油價升約2%，紐約期油升2.5%，突破81美元；布蘭特期油升2%，報84.03美元。

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測 受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

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責任編輯︰梁浩碩

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