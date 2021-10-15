【美股市況】道指升逾300點　標指升0.7%　納指升0.3%（不斷更新）

美國9月零售銷售勝預期，加上美企業績好過預期，雖然消費者信心指數創10年新低，無阻美股延續漲勢。高盛（美：GS）業績勝預期，因投資銀行及交易業務強勁，股價漲逾2%。

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即市走勢︰

【22：12】道指升339點或近1%，納指升47點或0.3%，標指升30點或0.7%。

【22：00】美國10月密歇根大學消費者信心指數初值由72.8跌至71.4，創2011年以來新低，市場預期為73.1。

【21：32】美股開市，道指升202點，納指升0.3%，標指升逾0.4%。

【20：42】道指期貨維持升157點，納指期貨升逾0.3%。

【20：30】【美國經濟數據】美9月零售銷售按月增加0.7% 勝預期

【19：04】道指期貨升145點，納指期貨升近0.3%。

【17：09】歐洲股市續造好，德股升近0.2%，法股升逾0.3%，英股升逾0.2%。

【17：08】道指期貨升126點，納指期貨升近0.3%。

【12：20】道指期貨升117點，報35029點；標指期貨升15點，報4453點；納指期貨升43點或0.3%，報15095點。

【11：02】【Bitcoin】外電：SEC不會阻比特幣ETF下周推出 比特幣再逼6萬美元

【10：50】【撤出中國】微軟關閉LinkedIn中國服務、改推求職網站 美資社交平台絕跡內地

【08：30】【蘋果AAPL】蘋果第二季度佔全球手機市場營業利潤75%

【07：50】【華為風暴】美國共和黨參議員據報要求將榮耀列入實體清單

*重溫今早《ET開市直擊》美國「收水」路漸近 港股倉位怎調整？【按此】＊

==以下10月14日（周四）股市==

美國銀行股季績好過預期，加上新申領失業救濟金人數降至29.3萬人，為疫後首次跌穿30萬，反映就業復甦進度理想，加上生產物價增幅溫和，美股3大指數造好。道指收市飆534點，報34912點；標指升74點，報4438點；納指升251點，漲1.7%，報14823點。

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摩根士丹利（Morgan Stanley）公布，第三季盈利37.07億美元，按年增36.44%，高於預期，股價漲2.5%； 美國銀行抽高4.5%。

多名聯儲局官員對於美國通脹的看法仍存分歧。聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）預期，通脹在未來6個月持續高企的可能性較大。不過，三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，通脹強勢與量寬措施無關，而與疫情關連較大 ； 即使改變貨幣政策也無法阻止通脹短期內攀升，但隨着疫情受控，通脹也會跟隨放緩，現時討論加息是言之尚早。

美滙與美債息偏軟，金價連升3天，紐約期金收市升3.2美元，報1797.9美元，是9月15日以來最高位。

數據方面，美國9月份生產物價指數（PPI）按月升0.5%，升幅小過預期的0.6%，按年增加8.6%，略低過預期的8.7%升幅；期內扣除食品和能源的核心PPI按月僅升0.2%，為今年最慢，低過預期，反映變種病毒打擊服務業，貨品價格則維持穩定。

重點新聞：

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金跌至29.3萬人 顯著改善

【美國經濟數據】美國9月最終需求PPI按月升0.5% 低預期

即時走勢：

【02：31】紐約 11月原油期貨收漲0.87美元，漲幅1.08%，報81.31美元，連續四個交易日收於80美元整數位心理關口上方。倫敦布蘭特12月原油期貨收漲0.82美元，漲幅0.99%，報84美元

【02：11】Needham：根據渠道調查和媒體報道，將第四季度的iPhone 13出貨量預期降低1000萬台。維持對蘋果（AAPL.O）買入評級及170美元。

【02：09】LME金屬指數達到創紀錄新高， 鋅價飆升。基本金屬價格大漲，鋅價飆升至2007年以來的最高水平，之前歐洲冶煉商成為全球能源危機的最新犧牲品。倫敦金屬交易所（LME）跟蹤六種工業金屬的指數創下歷史新高，鋅價一度上漲6.9%。能源密集型大宗商品鋁的價格觸及2008年以來的最高水平。

【02：06】道指漲529點或1.5%， 報34907點，此前即市曾急升540點， 至34918點；納指升240點或逾1.6%，報14811點；標指升71點或1.6%， 報4435點

【01：41】紐約12月黃金期貨收漲0.2%，報1797.90美元

【01：16】美國聯儲周四（10月14日）逆回購工具使用規模為1.446萬億美元，逼近10月5日以1.451萬億美元所創歷史最高位。

【01：06】倫敦金屬交易所金屬指數升至創紀錄水平，由於能源危機衝擊供應。

【00：11】道指漲逾500點，成分股藥房公司WBA漲超7.0%，聯合健康漲超4.2%，這兩家公司均發布最新業績報告，卡特彼勒和英特爾至少漲2.9%，陶氏化學漲2.7%，但787飛機出現瑕疵的波音跌約1.5%。

蘋果公司（AAPL）漲超1.9%，刷新即市高位至143.61美元。Needham分析師Laura Martin下調對蘋果公司收入和iPhone產品的預期，提及全球性的芯片供應短缺問題。

納指升243點或1.7%， 報14814點；標指升64點或1.5%，報4427點

【00：02】美國最大連鎖藥房集團Walgreens Boots Alliance（美：WBA） 季績勝預期，股價漲幅擴大至逾6%，創今年3月以來最大單日升幅

【22：27】道指升逾400點，納指升近1.4%。重磅科技股齊漲，Google母企（美：GOOG）、Nvidia（美：NVDA）升2%。

【21：30】美股開市，道指升313點，納指升逾1%，標指升0.9%。

【20：54】道指期貨升298點，納指期貨升近1.1%。

【19：56】道指期貨升255點，納指期貨漲逾0.9%。

【17：15】道指期貨升185點，納指期貨升近0.9%。

【12：37】美股期貨升0.3%至0.4%，道指期貨現升0.3%、標指及納指期貨現升約0.4%。

【12：30】【Bitcoin】Cathie Wood 申請推比特幣期貨ETF 至少10家基金爭推

【11：30】【星洲經濟】新加坡金管局出乎意料收水 3年來首次

【11：20】【港元淡友】SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持 博聯匯制度崩潰幾輸清光

【11：10】【AMZN】亞馬遜傳擬向波音及空中巴士購買10架改裝貨機 緩解港口堵塞影響

【ET財智Talk】內房債務危機持續發酵 惠理葉浩華分析債市前景（立即收看）

==以下10月13日（周三）股市==

聯儲局公布9月議息會議紀要，稱可能會在11月中旬啟動縮減買債行動，到明年中結束漸進式縮減量寬過程， 納指收市照升0.7%，標指反彈0.3%，道指持平。

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美通脹超預期，不過債息反跌 ， 10年期美債息報1.545厘。道指早段在金融股領跌下曾挫逾200點，收市跌不足1點，報34377點；標指升13點，報4363點；納指升105點，報14571點。

晶片持續短缺，iPhone 13今年生產目標最多下調1000萬部，蘋果公司股價跌0.4%；貝萊德業績好過預期，股價升3.8%。

據聯儲局路徑指引顯示，國庫券和按揭抵押證券（MBS）每月將分別減少購買100億美元和50億美元。部分與會官員提出，在明年年底前開始提高利率目標範圍的可能性。

*聯儲局部署收水 如何影響債市資金流？惠理基金葉浩華為你分析*【按此】

聯儲局預料，供應鏈瓶頸將持續到明年或更後時間；官員們上調美國通脹預期，不過仍認為通脹上升只屬暫時現象；部分官員稱，目前對勞動力參與率造成壓力的新冠肺炎相關因素一旦消除，勞動參與率和就業人口比率可能回到、甚至超過疫前水平。

路透引述不願透露姓名的美國白宮官員稱，白宮近日接觸多間大型能源企業，要求對方協助降低燃油成本。

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即市走勢：

【02：33】紐約11月原油期貨收跌0.2美元，跌幅0.25%，報80.44美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收跌0.24美元，跌幅0.29%，報83.18美元

【01：51】紐約 12月黃金期貨收漲2.0%，報1794.70美元，創最近約一個月收盤新高。

【01：42】納指漲99點或0.7%；道指止跌，暫升1點，即市曾最多跌263點或0.8%，至低見34115點；標指升7點；金融股跌逾1%，美國運通下跌4.2%，成為跌幅最大的道指成分股。

【01：11】英國至少已有4家電力公司停業；英國石油公司持股的英國能源供應商Pure Plant已經停止業務運作。英國天然氣電力市場辦公室（Ofgem）已於9月29日宣布，英國電力市場新增三家停業的公司，分別是ENSTROGA、Igloo能源、以及Symbio能源，它們在本土市場擁有的消費者佔比不足1.0%

【00：54】道指跌109點或0.3%，報34269點；納指升45點或0.3%；標指升不足1點

【23：24】摩通（美：JPM）跌逾2%，蘋果（美：AAPL）及波音（美：BA）跌逾1%。

【22：19】道指跌190點，納指升0.2%，標指跌0.3%。

【21：30】美股開市，道指升42點，納指升70點或近0.5%，標指升10點。

【20：46】道指期貨升16點，納指期貨升近0.3%。

【20：30】【美國經濟數據】美國9月CPI按月升0.4% 高過預期

【19：28】道指期貨升40點，納指期貨升0.3%，標指升6點。

【19：20】【美股業績】貝萊德第3季盈利上升23% 摩通調整後收入304億美元

【17：46】道指期貨升52點，納指期貨升0.5%，標指期貨升9點。

【13：20】道指期貨升5點，報34384點；標指期貨跌1點，報4348點；納指期貨跌13點或近0.1%，報14648點。

【12：41】高通宣布回購100億美元股份 即時生效

【12：40】馬斯克宣布Tesla搬總部後 劈價出售加州灣區豪宅（附圖）

【10：48】DWS成NBA湖人環球投資贊助商 雙方將在社交媒體及各平台合作

【10：43】蘋果發佈會10.19舉行 盤點市場預期新品亮點

【09：57】聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃 通脹較預期為強

【09：46】蘋果受累芯片傳削Phone13產量目標1000萬部 買新iPhone要等更久？

【08：17】Coinbase將推NFT交易市場 拓新收入來源

【07：35】美國兩黨達債限協議 眾議院通過債務上限法案、將遞交拜登簽署

==以下10月12日（周二）股市==

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國經濟現況已經符合儲局設定的減買債門檻，加上IMF呼籲各國央行應隨時收水，遏通脹升溫，美股三大指數悉數轉跌 ； 美滙觸及94.56，攀上2020年9月以來高位 。

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美股則反覆偏軟，道指收市跌117點，報34378點；標指跌10點，報4350點；納指跌20點，報14465點。紐約期油企穩80美元；10年期美債息跌穿1.6厘水平，最新報1.587厘。

克拉里達稱，美國經濟現況已符合儲局設定、有關物價與就業雙重目標訂明的經濟出現「明顯進一步增長」（substantial further progress）標準 ； 而通脹近期升勢是受到個別供應鏈樽頸因素影響。

紐約聯儲銀行調查結果顯示，美國消費者對通脹的預期數字，創有紀錄以來的8年新高 ； 對一年後通脹預測平均值升至5.3%，前一個月為5.2%；對3年後的通脹預測平均值升至4.2%，前一個月為4%。

因全球供給短缺，新興市場疫情惡化，國際貨幣基金組織（IMF）下調今年全球經濟展望，但將美國GDP明年經濟增速調升。美股開市，三大指數輕微高開後，早段悉數轉跌。

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即市走勢︰

【2：00】 道指跌45點，納指跌2點，標指跌3點。

【22：30】【憂慮經濟】IMF下調全球經濟預測 稱央行應做好收水準備 應對通脹風險

【22：23】三大指數下跌，道指跌52點，納指跌5點，標指跌4點。

【22：00】【美國經濟數據】美國8月JOLTs職位空缺降至1043.9萬人

【21：58】三大指數曾轉跌，但隨即有買盤支持。

【21：31】美股開市，道指升22點，納指升逾0.2%，標指升逾0.1%。Tesla（美：TSLA）漲1%，中國單月銷量破5萬。

【20：24】道指期貨升33點，納指期貨升幅擴大至逾0.3%。

【18：22】道指期貨跌35點，納指期貨升18點。

【17：22】道指期貨跌22點，納指期貨升7點。

【17：21】歐洲股市下跌，德股跌近0.5%，法股跌逾0.4%，英股跌近0.6%。

【12：24】道指期貨跌137點，報34358點；標指期貨跌20點，報4340點；納指期貨跌67點或0.5%，報14646點。

【12：17】IMF總裁格奧爾基耶娃被指曾干預偏袒中國 執董會傳爭議聲中准許留任

【11：59】比特幣曾升穿57000美元 摩通CEO：比特幣毫無價值、與摩通唱反調？

【11：53】越南工廠解封逾百萬工人回鄉 恐累全球供應鏈

【10：42】默克口服藥向FDA申請緊急授權 有望成第一款口服抗新冠病毒藥物

【09：52】花旗：氣價爆升令能源企業改用原油 冬季油價或漲見90美元

【09：27】穆迪：油價漲不會窒礙全球航空業復甦 可持續航空燃料仍有限

==以下10月11日（周一）股市==

油價繼續飆升，紐約期油升穿82美元，上漲3.5%；布蘭特期油站上84美元，為2018年10月以來新高。市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹風險，美股由升轉跌。

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道指一度升逾200點，惟其後能源股及金融股回落，拖累道指中段蒸發全部升幅， 收市挫250點，報34496點。標指跌0.69%，收市報4361點。納指下滑0.64%，收市報14486點。

華爾街大行季績於本周陸續揭盅，高盛股價轉跌1.9%，摩通倒跌2.%。

紐約油漲近1.5%，企80美元，花旗分析師Ed Morse等人發表報告，將布油第四季目標價上調至85美元，並稱今年冬天或觸及每桶90美元。市場擔憂大宗商品漲勢推升物價，侵蝕企業盈利。能源股及金融股回吐，

美國白宮再度促請產油國努力平抑油價，以支持全球經濟復甦。白宮官員表示，將密切注視石油與汽油成本情況，承諾運用所有工具穩定油市 ； 華府已向石油出口國組織及盟友（合稱OPEC+）部分成員的高級官員，反映關注油價強勢情況。

歐股周一反覆回穩，Stoxx 600收市微升0.1%；資源股抽升3%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期 緊盯周三公布美9月CPI

【Bitcoin】比特幣升穿56000美元 摩通：機構投資者資金正從黃金流向比特幣

即市走勢︰

【02：53】道指跌124點或0.4%， 報34621點；納指跌8點；標指跌13點或逾0.3%

【02：33】紐約11月原油期貨收漲1.17美元，漲幅1.47%，報80.52美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.26美元，漲幅1.53%，報83.65美元

【02：05】通訊服務股跌逾1.6%及金融股跌1.2%，道指跌104點或0.3%， 報34641點；納指跌9點；標指跌15點或逾0.3%

【01：42】紐約12月黃金期貨收跌0.1%，報1755.70美元。

【01：00】道指跌9點，報34736點， 早段曾最多升205點或0.6%，至高見34951點；納指升逾0.1%或23點，報14603點；標指升5點。

【00：48】英國能源密集型用戶組織（UKEIU）在同英國政府開會之後表態，稱樂觀預計英國將幫助控制能源成本。

【21：30】美股開市，道指升35點，納指跌近0.4%，標指跌近0.2%。

【19：27】紐約期油突破82美元，上漲3.5%。

【18：20】道指期貨跌66點，納指期貨跌近0.5%。

【16：46】道指期貨跌60點，納指期貨跌逾0.4%。

【16：45】國際油價升約2%，紐約期油升2.5%，突破81美元；布蘭特期油升2%，報84.03美元。

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測 受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

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責任編輯︰梁浩碩

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