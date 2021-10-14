【美股市況】納指漲99點 道指止跌 美國運通跌逾4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美9月通脹按年升5.4%，略高過預期，加劇聯儲局收水壓力。美股開市，三大指數高開後，道指倒跌逾200點，銀行股績後股價跌，摩通（美：JPM）跌近3%。

美股午市道指跌約百點，前債王格羅斯在最新2021年投資展望中表示，債市熊市並非甚麼災難，預計美國10年債息現時處於1.6厘，可能在未來12個月走向2厘，他指這是熊市，很可能在2022年債券持有人的總回報面前提供一個負面信號，但這並不是災難。他保持之前認為債券仍然是「垃圾 」的看法。

據G20公報草案內容，二十國集團財長和央行行長支持經合組織的協議，將採用15%的全球最低企業稅，並重新分配大型跨國公司的稅收權利。

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即市走勢：

【01：42】納指漲99點或0.7%；道指止跌，暫升1點，即市曾最多跌263點或0.8%，至低見34115點；標指升7點；金融股跌逾1%，美國運通下跌4.2%，成為跌幅最大的道指成分股。

【01：11】英國至少已有4家電力公司停業；英國石油公司持股的英國能源供應商Pure Plant已經停止業務運作。英國天然氣電力市場辦公室（Ofgem）已於9月29日宣布，英國電力市場新增三家停業的公司，分別是ENSTROGA、Igloo能源、以及Symbio能源，它們在本土市場擁有的消費者佔比不足1.0%

【00：54】道指跌109點或0.3%，報34269點；納指升45點或0.3%；標指升不足1點

【23：24】摩通（美：JPM）跌逾2%，蘋果（美：AAPL）及波音（美：BA）跌逾1%。

【22：19】道指跌190點，納指升0.2%，標指跌0.3%。

【21：30】美股開市，道指升42點，納指升70點或近0.5%，標指升10點。

【20：46】道指期貨升16點，納指期貨升近0.3%。

【20：30】【美國經濟數據】美國9月CPI按月升0.4% 高過預期

【19：28】道指期貨升40點，納指期貨升0.3%，標指升6點。

【19：20】【美股業績】貝萊德第3季盈利上升23% 摩通調整後收入304億美元

【17：46】道指期貨升52點，納指期貨升0.5%，標指期貨升9點。

【13：20】道指期貨升5點，報34384點；標指期貨跌1點，報4348點；納指期貨跌13點或近0.1%，報14648點。

【12：41】高通宣布回購100億美元股份 即時生效

【12：40】馬斯克宣布Tesla搬總部後 劈價出售加州灣區豪宅（附圖）

【10：48】DWS成NBA湖人環球投資贊助商 雙方將在社交媒體及各平台合作

【10：43】蘋果發佈會10.19舉行 盤點市場預期新品亮點

【09：57】聯儲局副主席：11月議息會議後公布減買債計劃 通脹較預期為強

【09：46】蘋果受累芯片傳削Phone13產量目標1000萬部 買新iPhone要等更久？

【08：17】Coinbase將推NFT交易市場 拓新收入來源

【07：35】美國兩黨達債限協議 眾議院通過債務上限法案、將遞交拜登簽署

==以下10月12日（周二）股市==

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，美國經濟現況已經符合儲局設定的減買債門檻，加上IMF呼籲各國央行應隨時收水，遏通脹升溫，美股三大指數悉數轉跌 ； 美滙觸及94.56，攀上2020年9月以來高位 。

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美股則反覆偏軟，道指收市跌117點，報34378點；標指跌10點，報4350點；納指跌20點，報14465點。紐約期油企穩80美元；10年期美債息跌穿1.6厘水平，最新報1.587厘。

克拉里達稱，美國經濟現況已符合儲局設定、有關物價與就業雙重目標訂明的經濟出現「明顯進一步增長」（substantial further progress）標準 ； 而通脹近期升勢是受到個別供應鏈樽頸因素影響。

紐約聯儲銀行調查結果顯示，美國消費者對通脹的預期數字，創有紀錄以來的8年新高 ； 對一年後通脹預測平均值升至5.3%，前一個月為5.2%；對3年後的通脹預測平均值升至4.2%，前一個月為4%。

因全球供給短缺，新興市場疫情惡化，國際貨幣基金組織（IMF）下調今年全球經濟展望，但將美國GDP明年經濟增速調升。美股開市，三大指數輕微高開後，早段悉數轉跌。

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即市走勢︰

【2：00】 道指跌45點，納指跌2點，標指跌3點。

【22：30】【憂慮經濟】IMF下調全球經濟預測 稱央行應做好收水準備 應對通脹風險

【22：23】三大指數下跌，道指跌52點，納指跌5點，標指跌4點。

【22：00】【美國經濟數據】美國8月JOLTs職位空缺降至1043.9萬人

【21：58】三大指數曾轉跌，但隨即有買盤支持。

【21：31】美股開市，道指升22點，納指升逾0.2%，標指升逾0.1%。Tesla（美：TSLA）漲1%，中國單月銷量破5萬。

【20：24】道指期貨升33點，納指期貨升幅擴大至逾0.3%。

【18：22】道指期貨跌35點，納指期貨升18點。

【17：22】道指期貨跌22點，納指期貨升7點。

【17：21】歐洲股市下跌，德股跌近0.5%，法股跌逾0.4%，英股跌近0.6%。

【12：24】道指期貨跌137點，報34358點；標指期貨跌20點，報4340點；納指期貨跌67點或0.5%，報14646點。

【12：17】IMF總裁格奧爾基耶娃被指曾干預偏袒中國 執董會傳爭議聲中准許留任

【11：59】比特幣曾升穿57000美元 摩通CEO：比特幣毫無價值、與摩通唱反調？

【11：53】越南工廠解封逾百萬工人回鄉 恐累全球供應鏈

【10：42】默克口服藥向FDA申請緊急授權 有望成第一款口服抗新冠病毒藥物

【09：52】花旗：氣價爆升令能源企業改用原油 冬季油價或漲見90美元

【09：27】穆迪：油價漲不會窒礙全球航空業復甦 可持續航空燃料仍有限

==以下10月11日（周一）股市==

油價繼續飆升，紐約期油升穿82美元，上漲3.5%；布蘭特期油站上84美元，為2018年10月以來新高。市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹風險，美股由升轉跌。

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道指一度升逾200點，惟其後能源股及金融股回落，拖累道指中段蒸發全部升幅， 收市挫250點，報34496點。標指跌0.69%，收市報4361點。納指下滑0.64%，收市報14486點。

華爾街大行季績於本周陸續揭盅，高盛股價轉跌1.9%，摩通倒跌2.%。

紐約油漲近1.5%，企80美元，花旗分析師Ed Morse等人發表報告，將布油第四季目標價上調至85美元，並稱今年冬天或觸及每桶90美元。市場擔憂大宗商品漲勢推升物價，侵蝕企業盈利。能源股及金融股回吐，

美國白宮再度促請產油國努力平抑油價，以支持全球經濟復甦。白宮官員表示，將密切注視石油與汽油成本情況，承諾運用所有工具穩定油市 ； 華府已向石油出口國組織及盟友（合稱OPEC+）部分成員的高級官員，反映關注油價強勢情況。

歐股周一反覆回穩，Stoxx 600收市微升0.1%；資源股抽升3%。

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】銀行股先迎業績期 緊盯周三公布美9月CPI

【Bitcoin】比特幣升穿56000美元 摩通：機構投資者資金正從黃金流向比特幣

即市走勢︰

【02：53】道指跌124點或0.4%， 報34621點；納指跌8點；標指跌13點或逾0.3%

【02：33】紐約11月原油期貨收漲1.17美元，漲幅1.47%，報80.52美元；倫敦布蘭特12月原油期貨收漲1.26美元，漲幅1.53%，報83.65美元

【02：05】通訊服務股跌逾1.6%及金融股跌1.2%，道指跌104點或0.3%， 報34641點；納指跌9點；標指跌15點或逾0.3%

【01：42】紐約12月黃金期貨收跌0.1%，報1755.70美元。

【01：00】道指跌9點，報34736點， 早段曾最多升205點或0.6%，至高見34951點；納指升逾0.1%或23點，報14603點；標指升5點。

【00：48】英國能源密集型用戶組織（UKEIU）在同英國政府開會之後表態，稱樂觀預計英國將幫助控制能源成本。

【21：30】美股開市，道指升35點，納指跌近0.4%，標指跌近0.2%。

【19：27】紐約期油突破82美元，上漲3.5%。

【18：20】道指期貨跌66點，納指期貨跌近0.5%。

【16：46】道指期貨跌60點，納指期貨跌逾0.4%。

【16：45】國際油價升約2%，紐約期油升2.5%，突破81美元；布蘭特期油升2%，報84.03美元。

【12：22】道指期貨跌38點，報34588點；標指期貨跌9點，報4372點；納指期貨跌54點或近0.4%，報14754點。

【09：50】高盛調低今明年美國經濟增長預測 受消費支出復甦滯後拖累

【07：30】美國9月非農業新增職位僅增19.4萬個，遠遜預期，令聯儲局下月「收水」步伐添變數。美股3大指數上周五反覆拉鋸。道指曾跌近百點，其後跌幅收窄，收市跌8點，報34746點；標指跌8點，報4391點；納指跌74點或0.5%，報14579點。

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責任編輯︰梁浩碩

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