【Apple Watch】Apple Watch Series 7快充功能存限制　舊款充電器不支援

蘋果（Apple）上月發布會宣布推出Apple Watch Series 7，並預告在本周五（15日）正式開賣。全新的Apple Watch除了有全新的錶面設計，也加入快速充電功能。惟外媒報道指出，新款Apple Watch的快充功能，並不適用於舊款充電器。

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據外媒Gizmodo消息，用家使用Apple Watch Series 7的快速充電功能，就必須使用包裝盒內具備有USB-C傳輸埠的新型Apple Watch磁吸充電器。舊款充電器只支援普通充電功能，並不具備快速充電功能。不過，用家依然可以使用舊式充電器為Apple Watch Series 7充電，只是充電效率，會維持與Apple Watch Series 6相同。

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蘋果官方表示，Apple Watch Series 7的充電速度比舊代Apple Watch提升了33%，亦能在45分鐘內充電至80%的電量。 不過僅限使用包裝盒內附贈的原廠USB-C Apple Watch磁吸充電器線材。若搭配使用蘋果原廠20W USB-C充電座一同進行充電，將會是最理想的快充選擇。

責任編輯：何子澄